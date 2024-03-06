İstanbul'un üzerine zebellah gibi çökecek.. Afrika'dan giriş yapıp İstanbul'a geldi! Sahta tozu sel olup akacak!

İstanbul, çarşamba gününden itibaren dört gün boyunca gri gökyüzüne teslim olacak.

Meteoroloji uzmanı hava forum tarafından yapılan açıklamaya göre; çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri hava sadece gri tonlarda kalmayacak, ara ara yağmurların şehri selamlaması bekleniyor.

İstanbulluları soğuk hava dalgası sararken, cumartesi gecesi sıcaklıkların sıfır dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Ancak, kış mevsiminin son demlerine yaklaşırken, kar yağışı umutları maalesef giderek azalıyor. Hava Forum'un paylaştığı bilgilere göre, radikal bir hava değişimi yaşanmazsa, bu kış İstanbul için kar hayali suya düşmüş durumda.

Durum daha da ilginç bir hal alıyor; zira İstanbul, Afrika'dan gelen Sahra tozlarının etkisi altında. Sahra tozları, şehrin üzerine çamur yağmuru şeklinde çökerken, trafikte ciddi aksamalara neden oluyor.

Trafik yoğunluğu %83 seviyelerine ulaşarak, İstanbulluların günlük yaşamını olumsuz yönde etkiliyor.

Bu durum, şehrin hava kalitesini de doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, Sahra tozunun solunum yolları üzerinde olumsuz etkilere sahip olabileceği konusunda uyarıyor.

İstanbul sakinleri, özellikle alerji ve solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.

Meteoroloji uzmanları ve sağlık otoriteleri, vatandaşlara maske kullanımı ve dışarıda geçirilen zamanı mümkün olduğunca sınırlama tavsiyesinde bulunuyor.

Sahra tozunun getirdiği ekstra partiküller, havadaki kaliteyi düşürürken, yağmur geçişleriyle birleştiğinde, İstanbullular için zorlu bir hafta olacağı öngörülüyor.

İstanbul'un bu hafta karşı karşıya olduğu hava durumu, hem şehrin dinamiklerini hem de vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen bir olay zinciri olarak öne çıkıyor.

Gri gökyüzü, yağmur geçişleri ve Sahra tozunun etkisi, kış mevsiminin bu son demlerinde İstanbul için unutulmaz bir deneyim vadediyor.