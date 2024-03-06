BTSO'da yüksek maaş krizi, genel sekreteri görevden etti

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda Şok Gelişme

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), son günlerde yaşanan "ballı maaş" skandalı ile gündeme geldi. Odada uzun yıllardır hizmet veren ve son 19 yılını Genel Sekreter olarak geçiren İsmail Gören, yönetim kurulu tarafından görevden alındı. Görevden alınma işlemi, oda içinde büyük yankı uyandırdı.

Görevden Alınan Genel Sekreter ve "Ballı Maaş" Skandalı

İsmail Gören'in görevden alınmasına sebep olan olay, aldığı yüksek maaşın kamuoyuna sızması oldu. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'ndan aylık 80 bin lira maaş aldığı ortaya çıkan Gören, bu bilginin yayılmasıyla büyük bir tepki topladı. Oda üyeleri, özellikle ekonomik zorluklar içinde aidatlarını ödemeye çalışırken, bu tür bir maaşın makul olmadığını dile getirdi.

Skandalın Detayları ve Yönetim Kurulu Kararı

Bolu Gündem'de yer alan bir haberde, BTSO üyesi şirketlerin büyük bir bölümünün odaya olan borçlarını zorlanarak ya da yapılandırma yasalarından faydalanarak ödediği belirtilmişti. Yöneticilerin savurgan hareketleri ise iş insanlarını çileden çıkarmıştı. Bu gelişmelerin ardından toplanan BTSO Yönetim Kurulu, Gören'i görevden almak için oy birliği ile karar aldı. Gören, kararın ardından hemen yıllık izne ayrıldı.

Yeni Atamalar ve Gelecek Planları

İsmail Gören'in yerine, oda muhasebe servisinde 19 yıldır görev yapan Esra E. Demirbaş geçici olarak atandı. Gören'in yıllık izni sona erdikten sonra Demirbaş'ın asaleten Genel Sekreter olarak atanması bekleniyor. Bu değişiklik, odanın gelecekteki yönetim stratejileri ve üye ilişkileri açısından yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Sonuç ve Toplumun Tepkisi

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda yaşanan bu gelişmeler, hem yerel hem de ulusal düzeyde geniş yankı buldu. Oda üyeleri ve genel kamuoyu, yüksek maaşların oda yöneticileri tarafından alınmasına tepki gösterirken, bu tür olayların şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleriyle bağdaşmadığını vurguladı. Yeni atanan Genel Sekreter'in, odanın itibarını yeniden kazanma ve üyeler arasındaki güveni tesis etme konusunda önemli bir rolü olacak.