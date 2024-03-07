İzzet Baba bu günleri görseydi…

Modern ekipmanlarla kaliteli hizmet sunumu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, son teknoloji ekipmanları ve deneyimli doktorları ile diş sağlığı hizmetlerinde kalitenin adresi olmaya devam ediyor. Fakülte, çene cerrahisi başta olmak üzere sunduğu geniş hizmet yelpazesi ile bölge halkının ve çevre illerden gelen hastaların ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Kapasiteyi artıran yatırımlar

Fakülte, eğitim ve sağlık hizmetlerindeki kapasite artışına önem veriyor. Yapılan son yatırımlar ile diş üniti sayısını 239'a yükselten BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi, daha fazla hastaya hizmet verebilir hale geldi. Ayrıca, uzman doktor kadrosunun genişletilmesi ile hastalara sunulan hizmet kalitesi daha da artırıldı.

Çene cerrahisinde öne çıkan başarılar

BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi, çene cerrahisi alanında kaydettiği başarılarla adından söz ettiriyor. Gömülü diş çekimi, kist operasyonları ve ortognatik cerrahi gibi çeşitli cerrahi işlemlerde gösterdiği üstün performans ile çene cerrahisinde lider konumda. Fakülte, 100'den fazla hastaya genel anestezi altında başarılı operasyonlar gerçekleştirdi.

Deneyimli akademisyen kadrosu

Fakültenin başarısında, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve Dekan Prof. Dr. Ali Keleş gibi deneyimli akademisyenlerin önemli katkıları bulunuyor. Alanında uzman doktor ve akademisyen kadrosu ile BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi, eğitim ve sağlık hizmetlerinde öncü bir role sahip.

Sosyal sorumluluk ve toplum sağlığına katkı

"Kampüsten Hayata" gibi sosyal sorumluluk projeleri ile toplumun diş ve ağız sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Bu projeler, fakültenin toplum sağlığına katkıda bulunma vizyonunun bir parçası olarak önem taşıyor.

Eğitimde mükemmellik

2010 yılında kurulan fakülte, 8 anabilim dalı ve 1 entegre klinik ile eğitim ve sağlık hizmetleri sunmaktadır. 609 öğrenciye yüksek kalitede eğitim veren fakülte, bölge halkına ve çevre illerden gelen hastalara üstün hizmetler sunmayı sürdürüyor.