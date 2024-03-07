Yoshinori Moriwaki'den kritik ikaz

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, son zamanlarda Çanakkale'de yaşanan 4,9 büyüklüğündeki depremin önceden tahmin edilmesiyle dikkat çekti. Moriwaki, Marmara Bölgesi için kritik bir uyarıda bulunarak, bölge halkını her an meydana gelebilecek depremlere karşı hazırlıklı olmaya çağırdı. Uzman, özellikle Çanakkale, İnegöl, Bursa, Bandırma ve Balıkesir gibi yerlerde deprem riskinin yüksek olduğunu belirtti.

Yaşam üçgeni ve deprem çantasının önemi

Moriwaki, Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen 7. Kitap Fuarı'nda yaptığı konuşmada, depreme hazırlık konusunda önemli tavsiyelerde bulundu. Binaların zemin yapısının önemine değinen uzman, su şişesi, toz maskesi, deprem çantası ve düdük gibi temel malzemelerin her zaman hazır bulundurulması gerektiğini vurguladı. Moriwaki'nin bu önerileri, deprem anında hayatta kalma şansını artırmak için kritik öneme sahip.

Merzifon Belediyesi'nden örnek deprem hazırlığı

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ise, Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer alan ilçede depreme hazırlık adımlarını aktardı. Son dört ayda 21 bin adet deprem çantasının dağıtıldığını belirten Kargı, ilçede deprem riskini merkeze alan bir imar revizyon çalışması yapmayı planladıklarını açıkladı. Başkan, zemin sıvılaşma riskinin ölçülmesine dayalı bir imar planı hazırlayarak, kent yapılaşmasında sağlıklı adımlar atmayı hedeflediklerini ifade etti.

Önlemler ve hazırlıklar hayati önem taşıyor

Moriwaki ve Kargı'nın açıklamaları, Marmara Bölgesi'nde yaşayanlar için bir uyarı niteliğinde. Deprem uzmanının tahminleri ve yerel yönetimlerin aldığı önlemler, bölge halkını olası bir felakete karşı hazırlıklı olmaya teşvik ediyor. Depreme hazırlık, sadece temel malzemeleri edinmekle kalmayıp, aynı zamanda bireylerin ve toplumların bu tür doğal afetlere karşı dirençli hale gelmesini sağlayacak bilinç düzeyinin artırılmasını da içeriyor.