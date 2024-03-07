07 Mar 2024 - 11:00- Ekonomi G:

Artık tavuk yemek daha pahalı; Ramazan öncesi gelen zamla tavuk eti zamlandı

Ramazan ayı öncesinde tavuk eti fiyatlarındaki keskin artış, tüketicilerin bütçesini zorluyor. Son bir haftada kilo başına 15 TL zam alan beyaz et, kasap tezgahlarında daha da pahalı hale geldi.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Artık tavuk yemek daha pahalı; Ramazan öncesi gelen zamla tavuk eti zamlandı mask
Artık tavuk yemek daha pahalı; Ramazan öncesi gelen zamla tavuk eti zamlandı
Artık tavuk yemek daha pahalı; Ramazan öncesi gelen zamla tavuk eti zamlandı
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Tavuk Eti Fiyatlarındaki Artış

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte tavuk eti fiyatlarındaki artış, tüketicilerin ve kasapların dikkatini çekiyor. Geçtiğimiz hafta içinde beyaz etin kilogram fiyatı ortalama 15 TL artarak, alışveriş alışkanlıklarını etkilemeye başladı. Kasaplar, fiyat artışlarının Ramazan boyunca da devam edeceğini öngörüyor.

Artık tavuk yemek daha pahalı; Ramazan öncesi gelen zamla tavuk eti zamlandı

Kasap Tezgahlarında Fiyatlar Uçuşta

Beyaz et fiyatlarındaki artış, kasap tezgahlarında kendini net bir şekilde gösteriyor. Özellikle tavuk kanadı ve göğüs eti fiyatlarında görülen yüksek artışlar, tüketicilerin bütçesini zorluyor. Tavuk kanadının kilosu 30 TL artarak 170 TL'ye, göğüs etinin kilosu ise 30 TL artışla 175 TL'ye yükseldi.

Artık tavuk yemek daha pahalı; Ramazan öncesi gelen zamla tavuk eti zamlandı

Esnaf ve Tüketiciler Zor Durumda

Kasaplar, fiyat artışlarının hem satışları hem de tüketicilerin alım gücünü olumsuz etkilediğini belirtiyor. Kasap Mustafa Karabulut, beyaz ete olan talebin artışına rağmen, fiyatların her geçen gün yükselmesinin endişe verici olduğunu dile getiriyor. Tüketiciler artık daha az miktarlarda alım yapmak zorunda kalıyor.

Ramazan Ayında Fiyatlarda Yeni Artışlar Bekleniyor

Kasaplar, Ramazan ayı içinde beyaz et fiyatlarının daha da artabileceğini öngörüyor. Özellikle tavuk etinde kilo başına 5 TL'lik bir zam daha bekleniyor. Bu durum, kırmızı ete olan talebin azalmasına ve tavuk etine olan ilginin artmasına rağmen, beyaz etin de pahalı bir alternatif haline gelmesine neden oluyor.Artık tavuk yemek daha pahalı; Ramazan öncesi gelen zamla tavuk eti zamlandı

Kırmızı Ete de Zam yolda

Kasap Murat Koca, kırmızı ete olan talebin azalmasına rağmen, bu et türüne de zam geldiğini belirtiyor. Tavuk etine yönelen tüketiciler, beyaz etin fiyatlarında da yaşanan artışlarla karşı karşıya kalıyor. Bu durum, kasapların işlerini olumsuz etkileyerek, Ramazan ayı öncesinde et tüketim alışkanlıklarında önemli değişikliklere yol açıyor.

07 Mar 2024 - 11:00 - Ekonomi

Mahreç  Esra Perçin

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