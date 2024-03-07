Artık tavuk yemek daha pahalı; Ramazan öncesi gelen zamla tavuk eti zamlandı

Tavuk Eti Fiyatlarındaki Artış

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte tavuk eti fiyatlarındaki artış, tüketicilerin ve kasapların dikkatini çekiyor. Geçtiğimiz hafta içinde beyaz etin kilogram fiyatı ortalama 15 TL artarak, alışveriş alışkanlıklarını etkilemeye başladı. Kasaplar, fiyat artışlarının Ramazan boyunca da devam edeceğini öngörüyor.

Kasap Tezgahlarında Fiyatlar Uçuşta

Beyaz et fiyatlarındaki artış, kasap tezgahlarında kendini net bir şekilde gösteriyor. Özellikle tavuk kanadı ve göğüs eti fiyatlarında görülen yüksek artışlar, tüketicilerin bütçesini zorluyor. Tavuk kanadının kilosu 30 TL artarak 170 TL'ye, göğüs etinin kilosu ise 30 TL artışla 175 TL'ye yükseldi.

Esnaf ve Tüketiciler Zor Durumda

Kasaplar, fiyat artışlarının hem satışları hem de tüketicilerin alım gücünü olumsuz etkilediğini belirtiyor. Kasap Mustafa Karabulut, beyaz ete olan talebin artışına rağmen, fiyatların her geçen gün yükselmesinin endişe verici olduğunu dile getiriyor. Tüketiciler artık daha az miktarlarda alım yapmak zorunda kalıyor.

Ramazan Ayında Fiyatlarda Yeni Artışlar Bekleniyor

Kasaplar, Ramazan ayı içinde beyaz et fiyatlarının daha da artabileceğini öngörüyor. Özellikle tavuk etinde kilo başına 5 TL'lik bir zam daha bekleniyor. Bu durum, kırmızı ete olan talebin azalmasına ve tavuk etine olan ilginin artmasına rağmen, beyaz etin de pahalı bir alternatif haline gelmesine neden oluyor.

Kırmızı Ete de Zam yolda

Kasap Murat Koca, kırmızı ete olan talebin azalmasına rağmen, bu et türüne de zam geldiğini belirtiyor. Tavuk etine yönelen tüketiciler, beyaz etin fiyatlarında da yaşanan artışlarla karşı karşıya kalıyor. Bu durum, kasapların işlerini olumsuz etkileyerek, Ramazan ayı öncesinde et tüketim alışkanlıklarında önemli değişikliklere yol açıyor.