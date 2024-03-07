Artık tavuk yemek daha pahalı; Ramazan öncesi gelen zamla tavuk eti zamlandı

Tavuk Eti Fiyatlarındaki Artış
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte tavuk eti fiyatlarındaki artış, tüketicilerin ve kasapların dikkatini çekiyor. Geçtiğimiz hafta içinde beyaz etin kilogram fiyatı ortalama 15 TL artarak, alışveriş alışkanlıklarını etkilemeye başladı. Kasaplar, fiyat artışlarının Ramazan boyunca da devam edeceğini öngörüyor.
Kasap Tezgahlarında Fiyatlar Uçuşta
Beyaz et fiyatlarındaki artış, kasap tezgahlarında kendini net bir şekilde gösteriyor. Özellikle tavuk kanadı ve göğüs eti fiyatlarında görülen yüksek artışlar, tüketicilerin bütçesini zorluyor. Tavuk kanadının kilosu 30 TL artarak 170 TL'ye, göğüs etinin kilosu ise 30 TL artışla 175 TL'ye yükseldi.
Esnaf ve Tüketiciler Zor Durumda
Kasaplar, fiyat artışlarının hem satışları hem de tüketicilerin alım gücünü olumsuz etkilediğini belirtiyor. Kasap Mustafa Karabulut, beyaz ete olan talebin artışına rağmen, fiyatların her geçen gün yükselmesinin endişe verici olduğunu dile getiriyor. Tüketiciler artık daha az miktarlarda alım yapmak zorunda kalıyor.
Ramazan Ayında Fiyatlarda Yeni Artışlar Bekleniyor
Kasaplar, Ramazan ayı içinde beyaz et fiyatlarının daha da artabileceğini öngörüyor. Özellikle tavuk etinde kilo başına 5 TL'lik bir zam daha bekleniyor. Bu durum, kırmızı ete olan talebin azalmasına ve tavuk etine olan ilginin artmasına rağmen, beyaz etin de pahalı bir alternatif haline gelmesine neden oluyor.
Kırmızı Ete de Zam yolda
Kasap Murat Koca, kırmızı ete olan talebin azalmasına rağmen, bu et türüne de zam geldiğini belirtiyor. Tavuk etine yönelen tüketiciler, beyaz etin fiyatlarında da yaşanan artışlarla karşı karşıya kalıyor. Bu durum, kasapların işlerini olumsuz etkileyerek, Ramazan ayı öncesinde et tüketim alışkanlıklarında önemli değişikliklere yol açıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.