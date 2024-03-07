07 Mar 2024 - 12:00- Siyaset G:

İhtiyaç sahipleri için Ramazan seferberliği

Bolu Ülkü Ocakları, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahipleri ve öğrencilere yönelik yardım kampanyaları ve iftar sahur programları düzenliyor. Yıllardır sürdürülen bu gelenek, toplumun her kesiminden destek bekliyor ve daha fazla yardıma ihtiyacı olanlara ulaşmayı hedefliyor

Esra Perçin
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İhtiyaç sahipleri için Ramazan seferberliği
İhtiyaç sahipleri için Ramazan seferberliği
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Ramazan'da Bolu'da birlik ve beraberlik vakti

Her yıl olduğu gibi, Bolu Ülkü Ocakları bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere yönelik yardım kampanyaları ve iftar sahur programları ile toplumsal dayanışmanın önemini vurguluyor. Bu etkinlikler, Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu yansıtarak, toplumda pozitif bir etki yaratmayı amaçlıyor.

İhtiyaç sahipleri için Ramazan seferberliği

Yılların geleneği

Bolu Ülkü Ocakları'nın Ramazan ayı etkinlikleri, uzun yıllardır devam eden yardım kampanyaları ve iftar sahur programlarından oluşuyor. Bu etkinlikler, özenle hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere yönelik gerçekleştiriliyor, Ramazan'ın manevi atmosferine katkıda bulunuyor.İhtiyaç sahipleri için Ramazan seferberliği

Toplumun desteğiyle büyüyen yardımlar

 Bolu halkı, yıllardır Ülkü Ocakları'nın düzenlediği bu projelere güveniyor ve destek oluyor. Hayırsever vatandaşların katkıları, her yıl daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılmasını sağlıyor. Bu destek, kampanyaların etki alanını genişletiyor ve toplumsal dayanışmayı pekiştiriyor.İhtiyaç sahipleri için Ramazan seferberliği

Doğrudan yardım

Kapı Kapı Ziyaretler Ülkü Ocakları, Ramazan ayında kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı ve onların yüzlerini güldürmeyi hedefliyor. Bu doğrudan yardım yaklaşımı, toplumda birlik ve dayanışma duygusunu güçlendiriyor ve ihtiyaç sahiplerine somut destek sağlıyor.

Bolu halkının güveni

Projelerin Temeli Yıllar içinde gerçekleştirilen projelerle kazanılan Bolu halkının güveni, Ülkü Ocakları'nın her Ramazan ayında yeniden kazanmayı hedeflediği bir değerdir. Bu güven, projelerin başarısını artırıyor ve daha geniş bir yardım ağı oluşturulmasına olanak tanıyor.İhtiyaç sahipleri için Ramazan seferberliği

Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı Cihan Özkalem, tüm hayırsever vatandaşları bu anlamlı kampanyaya destek olmaya çağırıyor. Ramazan ayının dayanışma ruhunu canlı tutmak ve daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşabilmek için herkesin katkısının önemli olduğu vurgulanıyor.

 

# destek

07 Mar 2024 - 12:00 Bolu/ Bolu- Siyaset

Mahreç  Esra Perçin

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