Bolu'da futbol maçı değil, Action filmi sahaya uçarak giren oyuncu şok yarattı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşanan ve futbolun rekabetçi ruhunu aşan olaylar, Taşkesti beldesindeki Taşkesti Spor Sahası'nda gerçekleşti. Taşkestispor ile Dörtdivanspor arasındaki maç, sahada yaşanan çirkin kavgalar ve gerilim dolu anlarla futbolseverleri şoke etti. Pazar günü oynanan ve Taşkestispor'un 2-1 üstünlüğü ile sonuçlanan Bolu 1. Amatör Lig play-off maçı, sporun centilmenlik değerlerini alt üst eden bir tablo çizdi.

Kavgalarla dolu bir maç

Karşılaşma boyunca süren gerginlik, sahadaki atmosferi oldukça negatif bir hale getirdi. Maçın her dakikası, oyunun akışını bozan kavgalar ve gergin anlarla kesildi. Taşkestispor'un galibiyetiyle sonuçlanan bu maç, zaferin kutlaması sırasında daha da büyük bir kaosa dönüştü. Dörtdivanspor kalecisinin maç sonrası gösterdiği agresif tavır, mevcut gerilimi artırarak sahayı adeta bir savaş alanına çevirdi.

Sahaya uçarak giren futbolcu

Gerilim azaldı derken, Dörtdivanspor kalecisi ile bir Taşkestispor oyuncusu arasındaki sözlü tartışma, kavganın yeniden alevlenmesine neden oldu. Bu sırada, saha kenarında oturmakta olan bir Dörtdivansporlu futbolcunun, kung-fu tarzı bir hareketle sahaya adeta uçarak girip, bir Taşkestisporlu şahsa yumruk atması, şaşkınlık yarattı.

Polisin kritik müdahalesi

Yaşanan olaylara müdahale etmek amacıyla harekete geçen polis ekipleri, tarafları ayırmakta güçlük çekince biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Bu müdahale, kavganın sona ermesini sağladı, ancak yaşananların etkisi uzun süre hissedildi.

Hakemden kırmızı kart cezası

Maç sonucunda, olaylara karışan Dörtdivanspor'dan 3 ve Taşkestispor'dan 2 olmak üzere toplam 5 futbolcuya kırmızı kart gösterildi. Bu karar, yaşananların sadece fiziksel bir arbededen çok daha fazlası olduğunu ortaya koydu.