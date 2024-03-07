Seçim çalışmasında vaatler Bakan Yardımcısı’ndan geldi

Bolu'nun dönüşümüne tam destek

Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, Bolu'ya gerçekleştirdiği ziyarette, şehrin sağlık ve spor altyapısının güçlendirilmesi için önemli adımlar attı. AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol ve Boluspor'a verdiği destekle, Bolu'nun gelişimine katkıda bulunacağını duyurdu.

Yeni Şehir Hastanesi yolda

Yılmaz'ın Bolu için öngördüğü 600 yataklı yeni şehir hastanesi projesi, şehrin sağlık hizmetlerinde bir dönüm noktası olacak. Yapılan görüşmelerle hastanenin yer seçimi konusunda önemli ilerlemeler kaydedildi ve bu proje, bölge halkına kaliteli sağlık hizmetleri sunma yolunda büyük bir adım olarak görülüyor.

Boluspor ve Yeni Stadyum heyecanı

Bakan Yardımcısı Yılmaz, Boluspor'a olan özel ilgisini ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yakında açıklanacak yeni stadyum projesine olan desteğini ifade etti. Bu proje, hem Boluspor'un gelişimine katkı sağlayacak hem de şehrin spor altyapısını modernize edecek.

Seçim çalışmalarına halktan ilgi

Bolu Valiliği ziyaretinin ardından İzzet Baysal Caddesi'nde gerçekleştirilen halkla buluşma etkinliğinde, Yılmaz ve Demirkol, seçim çalışmaları için halktan büyük destek gördü. Bu buluşma, Bolu'nun ticaret, sanayi, sağlık ve spor gibi alanlarda gelişimine yönelik projelere olan ilgiyi gözler önüne serdi.

Boluspor'a Belediye desteği

Boluspor Başkanı Savaş Abak, kulübün mali zorluklar içinde olduğunu ve belediyeden yeterli desteği alamadığını dile getirdi. Abak, Boluspor'un şehrin ve halkın bir parçası olduğunu vurgulayarak, bu değere sahip çıkılmasının önemini belirtti.

Demirkol'dan Spora ve Boluspor'a destek

Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, Boluspor'un Bolu için önemli bir değer olduğunu ve sürekli desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Demirkol, stadyum başta olmak üzere, kulübün diğer ihtiyaçları için Ankara'dan beklenen desteklerin sürdüğünü ve Boluspor'un mali olarak güçlendirilmesi için gerekli adımların atılacağını belirtti.