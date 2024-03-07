Ramazan ayının yeni lezzet harikası! Fıstıklı hurma

Fıstıklı hurmanın yükselişi
Maraş Kapalı Çarşı'nın yenilikçi esnafı Erkan Akçakale, hurmayı Antep fıstığı ve badem ile zenginleştirerek, bu eşsiz lezzeti sunuyor. Fıstıklı hurma, lezzetinin yanı sıra sağlık açısından da birçok fayda sunuyor. Akçakale'nin bu yenilikçi yaklaşımı, Ramazan ayında hurma talebinin arttığı bu dönemde, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.
Sağlık ve lezzetin buluşması
Fıstıklı hurma, Ramazan ayında oruç tutanların ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamasının yanında, lezzetiyle de fark yaratıyor. Akçakale, "Ramazan ayında hurma talebi artıyor. Biz de fıstık ve badem ile hurmayı birleştirerek, farklı bir tat yaratmak istedik. Bu kombinasyon, hem enerji veriyor hem de lezzet açısından çok zengin" diyor. Vatandaşlar, fıstıklı hurmanın tadına baktıktan sonra, bu yeni lezzeti benimseyerek, taleplerini artırıyor.
Kendi lezzetinizi yaratın
Fıstıklı hurma, evde de kolaylıkla hazırlanabilecek bir lezzet olarak öne çıkıyor. Akçakale, "Hurma ve fıstık kombinasyonu, evde deneyebileceğiniz ve Ramazan ayının lezzetini artırabileceğiniz bir alternatif. Bu özel lezzet, Ramazan ayının en çok tercih edilen yiyeceklerinden biri olmayı başarıyor" şeklinde konuşuyor.
Ramazan ayının yeni lezzet trendi fıstıklı hurma, hem sağlık hem de lezzet arayanlar için ideal bir seçenek sunuyor. Kahramanmaraş'tan gelen bu yenilikçi lezzet, iftar ve sahur sofralarını zenginleştirerek, Ramazan ayına damgasını vuruyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.