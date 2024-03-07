07 Mar 2024 - 14:00- Sağlık G:

Ramazan ayının yeni lezzet harikası! Fıstıklı hurma

Ramazan ayı, hurmaların tezgahlarda yerini almasıyla birlikte, Kahramanmaraş'ın Maraş Kapalı Çarşı'sında bir yenilik rüzgarı esiyor. Esnaf, geleneksel hurma lezzetine modern bir dokunuş ekleyerek, fıstıklı hurma satışlarını başlattı. Bu özel lezzet, oruç tutanların sahur ve iftar sofralarında tercih ettiği, besleyici ve enerji verici bir alternatif haline geldi.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Ramazan ayının yeni lezzet harikası! Fıstıklı hurma mask
Ramazan ayının yeni lezzet harikası! Fıstıklı hurma
Ramazan ayının yeni lezzet harikası! Fıstıklı hurma
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Fıstıklı hurmanın yükselişi

Maraş Kapalı Çarşı'nın yenilikçi esnafı Erkan Akçakale, hurmayı Antep fıstığı ve badem ile zenginleştirerek, bu eşsiz lezzeti sunuyor. Fıstıklı hurma, lezzetinin yanı sıra sağlık açısından da birçok fayda sunuyor. Akçakale'nin bu yenilikçi yaklaşımı, Ramazan ayında hurma talebinin arttığı bu dönemde, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Ramazan ayının yeni lezzet harikası! Fıstıklı hurma

Sağlık ve lezzetin buluşması

Fıstıklı hurma, Ramazan ayında oruç tutanların ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamasının yanında, lezzetiyle de fark yaratıyor. Akçakale, "Ramazan ayında hurma talebi artıyor. Biz de fıstık ve badem ile hurmayı birleştirerek, farklı bir tat yaratmak istedik. Bu kombinasyon, hem enerji veriyor hem de lezzet açısından çok zengin" diyor. Vatandaşlar, fıstıklı hurmanın tadına baktıktan sonra, bu yeni lezzeti benimseyerek, taleplerini artırıyor.Ramazan ayının yeni lezzet harikası! Fıstıklı hurma

Kendi lezzetinizi yaratın

Fıstıklı hurma, evde de kolaylıkla hazırlanabilecek bir lezzet olarak öne çıkıyor. Akçakale, "Hurma ve fıstık kombinasyonu, evde deneyebileceğiniz ve Ramazan ayının lezzetini artırabileceğiniz bir alternatif. Bu özel lezzet, Ramazan ayının en çok tercih edilen yiyeceklerinden biri olmayı başarıyor" şeklinde konuşuyor.
Ramazan ayının yeni lezzet trendi fıstıklı hurma, hem sağlık hem de lezzet arayanlar için ideal bir seçenek sunuyor. Kahramanmaraş'tan gelen bu yenilikçi lezzet, iftar ve sahur sofralarını zenginleştirerek, Ramazan ayına damgasını vuruyor.

Ramazan ayının yeni lezzet harikası! Fıstıklı hurma

# zengin

07 Mar 2024 - 14:00 - Sağlık

Mahreç  Esra Perçin

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