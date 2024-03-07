Ramazan ayının yeni lezzet harikası! Fıstıklı hurma

Fıstıklı hurmanın yükselişi

Maraş Kapalı Çarşı'nın yenilikçi esnafı Erkan Akçakale, hurmayı Antep fıstığı ve badem ile zenginleştirerek, bu eşsiz lezzeti sunuyor. Fıstıklı hurma, lezzetinin yanı sıra sağlık açısından da birçok fayda sunuyor. Akçakale'nin bu yenilikçi yaklaşımı, Ramazan ayında hurma talebinin arttığı bu dönemde, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Sağlık ve lezzetin buluşması

Fıstıklı hurma, Ramazan ayında oruç tutanların ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamasının yanında, lezzetiyle de fark yaratıyor. Akçakale, "Ramazan ayında hurma talebi artıyor. Biz de fıstık ve badem ile hurmayı birleştirerek, farklı bir tat yaratmak istedik. Bu kombinasyon, hem enerji veriyor hem de lezzet açısından çok zengin" diyor. Vatandaşlar, fıstıklı hurmanın tadına baktıktan sonra, bu yeni lezzeti benimseyerek, taleplerini artırıyor.

Kendi lezzetinizi yaratın

Fıstıklı hurma, evde de kolaylıkla hazırlanabilecek bir lezzet olarak öne çıkıyor. Akçakale, "Hurma ve fıstık kombinasyonu, evde deneyebileceğiniz ve Ramazan ayının lezzetini artırabileceğiniz bir alternatif. Bu özel lezzet, Ramazan ayının en çok tercih edilen yiyeceklerinden biri olmayı başarıyor" şeklinde konuşuyor.

Ramazan ayının yeni lezzet trendi fıstıklı hurma, hem sağlık hem de lezzet arayanlar için ideal bir seçenek sunuyor. Kahramanmaraş'tan gelen bu yenilikçi lezzet, iftar ve sahur sofralarını zenginleştirerek, Ramazan ayına damgasını vuruyor.