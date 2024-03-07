07 Mar 2024 - 15:00- Gündem G:

Bolu meralarına baharla birlikte can geliyor

Bolu ve Türkiye genelinde meraların bahar öncesi yenilenmesi, gübreleme ve tohumlama çalışmalarıyla hayvancılık sektörüne ve çevreye sağladığı faydalar. Erozyonla mücadele ve sürdürülebilir hayvancılık adımlarıyla geleceğe yatırım. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde meraların yenilenmesi çalışması başlıyor…

Elif Sarıhan
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Bolu meralarına baharla birlikte can geliyor
Bolu meralarına baharla birlikte can geliyor
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Meralar canlanıyor

Bolu'da ve Türkiye'nin dört bir yanında, meraların otlatma sezonu öncesinde gerçekleştirilen gübreleme ve tohumlama faaliyetleri, verimliliği artırarak hayvancılık sektörüne yeni bir soluk getiriyor. Bu yenileme süreci, meraların daha etkin kullanılmasını sağlayarak hayvan yetiştiriciliğine önemli katkılar sunuyor.

Bolu meralarına baharla birlikte can geliyor

Islah çalışmalarıyla verimlilik artışı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın öncülüğünde, Bolu başta olmak üzere Türkiye genelinde yürütülen ıslah çalışmaları, meraların verimliliğini maksimize etmeyi hedefliyor. Gübreleme ve tohumlama gibi yöntemlerle meralar, hayvancılık sektörünün ihtiyaçlarına daha uygun hale getiriliyor.

Bolu meralarına baharla birlikte can geliyor

Hayvancılık maliyetlerinde düşüş

Meraların ıslahı sayesinde, hayvan yetiştiricileri için en önemli girdi olan yem maliyetleri önemli ölçüde azalıyor. Ücretsiz yem kaynağı olarak hizmet veren meralar, sektörün ekonomik açıdan daha sürdürülebilir olmasını sağlıyor.

Bolu meralarına baharla birlikte can geliyor

Çevresel faydalar ve erozyonla mücadele

Mera ıslah çalışmaları, sadece hayvancılık sektörüne değil, aynı zamanda çevreye de büyük faydalar sağlıyor. Erozyonla mücadele ve biyolojik çeşitliliğin korunması, bu çalışmaların getirdiği önemli avantajlardan bazılarıdır.

Bolu meralarına baharla birlikte can geliyor

Sürdürülebilir hayvancılığa doğru

Bolu ve Türkiye genelindeki mera ıslah faaliyetleri, sürdürülebilir hayvancılık uygulamalarının desteklenmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu çalışmalar, sektörün geleceğini güvence altına alacak sağlam bir temel oluşturuyor.Bolu meralarına baharla birlikte can geliyor

Devam eden ve planlanan projeler

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirlediği yol haritası doğrultusunda, Bolu ve Türkiye'nin diğer bölgelerinde mera ıslah projeleri önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Bu projeler, meraların daha verimli kullanılmasını sağlayarak hayvancılık sektörünün daha da gelişmesine katkıda bulunacak.

# türkiye, orman, tarım

07 Mar 2024 - 15:00 - Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

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