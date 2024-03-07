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FIFA'dan Konyaspor'a ağır darbe: Üç dönem transfer yasağı

Futbol dünyasının prestijli kurumlarından FIFA, Türkiye Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Konyaspor'a yönelik önemli bir karar açıkladı. Disiplin kurul...

Haber Merkezi
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FIFA'dan Konyaspor'a ağır darbe: Üç dönem transfer yasağı mask
FIFA'dan Konyaspor'a ağır darbe: Üç dönem transfer yasağı
FIFA'dan Konyaspor'a ağır darbe: Üç dönem transfer yasağı
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Futbol dünyasının prestijli kurumlarından FIFA, Türkiye Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Konyaspor'a yönelik önemli bir karar açıkladı. Disiplin kurulu tarafından yapılan incelemeler sonucu, Konyaspor'un üç dönem boyunca transfer yapmasını engelleyen bir yasak getirildi. Bu karar, futbol camiasında büyük yankı uyandırdı.

FIFA'dan Konyaspor'a ağır darbe: Üç dönem transfer yasağı

FIFA neden transfer yasağı verdi?

FIFA'nın aldığı bu kararın altında yatan sebep, Konyaspor'un geçmiş dönemlerde oyuncularına ödeme yapmamış olması. Kulübe açılan davalar, FIFA tarafından değerlendirildi ve sonuç olarak Konyaspor'a transfer yasağı cezası verildi. Bu durum, kulübün gelecekteki planlamalarını ciddi şekilde etkileyecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.

FIFA'dan Konyaspor'a ağır darbe: Üç dönem transfer yasağı

Konyaspor Kulübü'nden açıklama

Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Yunus Derebağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, FIFA'nın kararının sportif bir ceza olmadığını vurguladı. Derebağ, geçmiş dönemlere ait davaların onaylanması sonucun,da bu durumla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Ayrıca, bu üç dönemlik yasak sürecinin, kulübün oyuncularına borçlarını ödemesi halinde çözülebileceğini ifade etti,

FIFA'dan Konyaspor'a ağır darbe: Üç dönem transfer yasağı

Hakların etkileri ve kulübün planları

Konyaspor'un karşı karşıya kaldığı bu transfer yasağı, 2024/25 yaz ve kış transfer dönemlerini kapsayacak şekilde uygulanacak. Eğer kulüp, sorun yaşadığı oyuncularına borçlarını ödemezse, 2025/26 yaz transfer döneminde de transfer yapamayacak. Konyaspor yönetimi, bu durumu en kısa sürede çözmek ve transfer tahtasını tekrar aktif hale getirmek için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

 

# türkiye, ödeme

07 Mar 2024 - 00:22 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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