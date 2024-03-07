Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esti: Kopenhag'ı geçerek çeyrek finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin nefes kesen Son 16 Turu rövanş maçında, İngiltere'nin güçlü temsilcisi Manchester City, Danimarka'nın köklü kulübü Kopenhag ile karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan Manchester City, evinde de aynı skorla galip gelerek çeyrek finale adını yazdırdı. Bu mücadele, Avrupa sahnesinde İngiliz futbolunun gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Maçın hızlı gollerle dolu dakikaları

Karşılaşmanın hemen başında, 5. dakikada Manuel Akanji'nin attığı golle Manchester City öne geçti. Ardından 9. dakikada Julian Alvarez, farkı ikiye çıkararak Manchester City'nin üstünlüğünü pekiştirdi. Kopenhag, 29. dakikada Mohamed Elyounoussi ile umutlandıran bir gol bulsa da, ilk yarının bitimine yakın Erling Haaland'ın golüyle Manchester City, soyunma odasına 3-1'lik üstünlükle gitti.

Devler ligi'nde heyecan dorukta

İkinci yarıda her iki takımın da atakları golle sonuçlanmayınca, Manchester City, bu önemli mücadeleden 3-1 galip ayrılarak çeyrek final biletini cebine koydu. Maç, teknik taktiklerin, bireysel yeteneklerin ve stratejik hamlelerin ön plana çıktığı bir futbol şölenine dönüştü. Manchester City'nin bu başarısı, takımın Şampiyonlar Ligi'nde daha büyük başarılara ulaşma potansiyelinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Futbolseverlerin gözü kulağı çeyrek finalde

Manchester City'nin bu kritik galibiyeti, Avrupa futbolundaki iddiasını pekiştirdi. Şimdi futbolseverlerin gözü kulağı, çeyrek final kuralarında. Hangi takımların eşleşeceği ve bu büyük turnuvanın kaderini belirleyecek maçlar merakla bekleniyor. Manchester City'nin çeyrek finaldeki performansı, takımın bu yılki Şampiyonlar Ligi serüveninde kritik bir rol oynayacak.