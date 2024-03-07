7 Mart 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 7 Mart 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 7 Mart OLAN İŞ İLANLARI

Tarım Alet Ve Makineleri Bakım Ve Onarımcısı - CSM MAKİNA ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİS.ELEHAY.İNŞ.SAN.VE TİC.L

Beden İşçisi (Genel) - ER PİLİÇ ENTEGRE TAVUKÇULUK ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET ANON İM ŞİRKETİ

Beden İşçisi (Genel) - FİDAN GRUP MAKİNA İMALAT İNŞAAT TAAHHÜT GIDA TEKSTİL KİMYASA L MADDELER İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

Fırıncı (Pastacı ) -EMEL GIDA DAĞITIM PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Kasiyer - YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ

PROMET METAL SAN.VE TİC.A.Ş. BOLU TESİSLERİ - Beden İşçisi (Genel)