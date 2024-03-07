7 Mart 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 7 Mart 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.
İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.
SON BAŞVURU TARİHİ 7 Mart OLAN İŞ İLANLARI
Tarım Alet Ve Makineleri Bakım Ve Onarımcısı - CSM MAKİNA ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİS.ELEHAY.İNŞ.SAN.VE TİC.L
Beden İşçisi (Genel) - ER PİLİÇ ENTEGRE TAVUKÇULUK ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET ANON İM ŞİRKETİ
Beden İşçisi (Genel) - FİDAN GRUP MAKİNA İMALAT İNŞAAT TAAHHÜT GIDA TEKSTİL KİMYASA L MADDELER İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
Fırıncı (Pastacı ) -EMEL GIDA DAĞITIM PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kasiyer - YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
PROMET METAL SAN.VE TİC.A.Ş. BOLU TESİSLERİ - Beden İşçisi (Genel)
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.