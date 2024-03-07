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Bellingham ve Orban'dan gecenin golleri: Real Madrid - Leipzig maçı nefes kesti!

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig ile 1-1 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi. Bellingham ve Orban'ın golleri, maçın kaderini belirledi.

İhlas Haber Ajansı
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Bellingham ve Orban'dan gecenin golleri: Real Madrid - Leipzig maçı nefes kesti! mask
Bellingham ve Orban'dan gecenin golleri: Real Madrid - Leipzig maçı nefes kesti!
Bellingham ve Orban'dan gecenin golleri: Real Madrid - Leipzig maçı nefes kesti!
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UEFA Şampiyonlar Ligi Heyecanı Sürüyor: Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta. Real Madrid, son 16 turu rövanş karşılaşmasında RB Leipzig ile 1-1 berabere kalarak adını çeyrek finale yazdırdı. İki devin kapışması, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Bellingham ve Orban'dan gecenin golleri: Real Madrid - Leipzig maçı nefes kesti!

İlk maçın ardından gelen büyük mücadele

Real Madrid, ilk maçta deplasmanda RB Leipzig'i 1-0 mağlup etmişti. İspanyol devi, kendi evinde oynadığı rövanş maçında da rakibini elemeyi başardı. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadele, taktik savaşlarına sahne oldu.

Bellingham ve Orban'dan gecenin golleri: Real Madrid - Leipzig maçı nefes kesti!

Bellingham ve Orban'dan eşitlik

Maçta ilk golü 65. dakikada Real Madrid adına Jude Bellingham kaydetti. Ancak bu golün sevinci kısa sürdü. RB Leipzig, 68. dakikada Willi Orban'ın golüyle eşitliği sağladı. Bu gol, maçın sonucunu belirleyen ve Real Madrid'in çeyrek finale yükselmesini sağlayan kritik bir an oldu.

Real Madrid'in savunma duvarı ve ofansif gücü

Real Madrid, bu karşılaşmada hem defansif disiplinini koruyarak kalesini gole kapattı hem de ofansif anlamda etkili olmaya çalıştı. İki takım arasındaki mücadele, futbolseverlere heyecan dolu dakikalar yaşattı.

Milli yıldız Arda Güler sahne alamadı

Karşılaşmada Real Madrid adına forma giyen Türk futbolcu Arda Güler, bu önemli mücadelede yedek kulübesinden takımını destekledi. Genç yetenek, bu maçta forma şansı bulamasa da, takımının çeyrek finale yükselmesinde moral kaynağı oldu.

Avrupa'nın zirvesine doğru

Real Madrid'in bu beraberliği, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki aşama olan çeyrek finale yükselmesini sağladı. İspanyol devi, bu turnuvada zirveye ulaşma hedefine bir adım daha yaklaştı. Futbolseverler, Real Madrid'in bu heyecan verici yolculuğunu yakından takip etmeye devam edecek.

# avrupa

07 Mar 2024 - 09:17 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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