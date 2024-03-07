Bolu vefat edenler.. 07 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

SEVİNÇ CANDAN
Karamanlı Mahallesi halkından, Mehmet Cemal CANDAN’ın eşi, Ragıp ve Emin CANDAN, Ayşe TUNÇ’un anneleri;
Cenazesi bugün Yeşil Camii de kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Çığırtkanlar Mezarlığına defnedilecektir.
SEYFETTİN AKMAN
Sağlık Mahallesi halkından;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Ericek Köyü Aşağı Mahalle mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.