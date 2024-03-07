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Bolu vefat edenler.. 07 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 07 Mart 2024 Bugün 2 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 07 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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SEVİNÇ CANDAN

Karamanlı Mahallesi halkından, Mehmet Cemal CANDAN’ın eşi, Ragıp ve Emin CANDAN, Ayşe TUNÇ’un anneleri;

Cenazesi bugün Yeşil Camii de kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Çığırtkanlar Mezarlığına defnedilecektir.

SEYFETTİN AKMAN

Sağlık Mahallesi halkından;

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Ericek Köyü Aşağı Mahalle mezarlığına defnedilecektir.

07 Mar 2024 - 09:28 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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