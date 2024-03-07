Zonguldak’ta oynanan Süper Amatör Lig maçında futbol tarihinde bir ilk

Zonguldak'ın yeşil sahalarında tarihi bir an yaşandı. Süper Amatör Lig'in çekişmeli mücadelesinde, Çaycumaspor ile İhsaniyespor'un karşılaştığı maç, futbol tarihine geçecek bir olaya sahne oldu. İki kardeş, Yunus Emre Yüksel ve Emir Yüksel, aynı maçın hakem kadrosunda yer alarak, bu önemli karşılaşmayı yönetti. Bu olay, futbol dünyasında nadir rastlanan bir durum olarak kayıtlara geçti.

Aile bağları sahaya taşındı

Bölgesel Amatör Lig seviyesinde hakemlik yapan Yunus Emre Yüksel, kardeşi Emir Yüksel ile birlikte Zonguldak'ta unutulmaz bir anı paylaştı. Yunus Emre Yüksel, karşılaşmanın orta hakemi olarak görev yaparken; kardeşi Emir Yüksel, yardımcı hakem olarak ona eşlik etti. Bu, iki kardeşin profesyonel anlamda aynı maçta görev aldıkları ilk olaydı. Ayrıca, Emir Yüksel için bu maç, Süper Lig kariyerindeki ilk adım anlamına geliyordu.

Gol yağmuru altında başarılı yönetim

Maç, futbolseverlere tam anlamıyla bir gol şöleni sunarken, iki kardeş hakem de verdikleri kararlarla maçın hakkını verdi. Toplamda 14 golün atıldığı bu mücadelede, Yunus Emre ve Emir Yüksel kardeşlerin performansı, futbol otoriteleri tarafından tam not aldı. İki kardeşin sahadaki uyumu ve adaletli yönetimi, maçın kalitesini doğrudan etkiledi.

Ekibin diğer parçası

Maçın diğer yardımcı hakemi Umut Ateş de, bu önemli karşılaşmada görev aldı. Ateş, Yunus Emre ve Emir Yüksel kardeşlerle birlikte, sahada adil bir oyunun yönetilmesini sağlayarak, karşılaşmanın hakkaniyet çerçevesinde geçmesine katkıda bulundu.