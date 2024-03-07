- Sağlık

Kadınlar gününe özel sağlık taraması etkinliği

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Kadın Girişimciler Kurulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara yönelik özel bir sağlık taraması etkinliği düzenledi. TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu'nun öncülüğünde ve Sağlık Müdürlüğü'nün destekleriyle Anıtpark Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik, kadınların sağlığına dikkat çekti.

İhlas Haber Ajansı
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Kadınlar gününe özel sağlık taraması etkinliği
Kadınlar gününe özel sağlık taraması etkinliği
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Kadınların Toplumdaki Değeri Vurgulandı

Etkinlikte konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, kadınların toplumdaki önemine dikkat çekerek, kadınların başarılarını kutladı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise, kadın girişimcilerin önemine vurgu yaparak, kadınların toplum ve ekonomiye katkılarını öne çıkardı.

Kadınlar gününe özel sağlık taraması etkinliği

Kanserle Mücadelede Tarama Önemi

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, kanserle mücadelede tarama programlarının önemine işaret ederek, toplumun kanser konusunda bilinçlendirilmesinin halk sağlığı açısından kritik olduğunu belirtti. Yılmaz, gezici HPV araçlarıyla yıl boyunca düzenlenen tarama ve bilgilendirme eğitimlerinin devam edeceğini ifade etti.Kadınlar gününe özel sağlık taraması etkinliği

Düzceli Kadınlara Sağlık Taraması

Konuşmaların ardından Düzceli kadın girişimcilere yönelik sağlık tarama testleri yapıldı. Etkinlik, Vali Aslan ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık'ın kadınlara çiçek hediye ederek, Kadınlar Günü'nü kutlamasıyla son buldu.
# ak parti, düzce

07 Mar 2024 - 09:44 Düzce- Sağlık

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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