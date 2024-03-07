Kadınlar gününe özel sağlık taraması etkinliği

Kadınların Toplumdaki Değeri Vurgulandı
Etkinlikte konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, kadınların toplumdaki önemine dikkat çekerek, kadınların başarılarını kutladı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise, kadın girişimcilerin önemine vurgu yaparak, kadınların toplum ve ekonomiye katkılarını öne çıkardı.
Kanserle Mücadelede Tarama Önemi
Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, kanserle mücadelede tarama programlarının önemine işaret ederek, toplumun kanser konusunda bilinçlendirilmesinin halk sağlığı açısından kritik olduğunu belirtti. Yılmaz, gezici HPV araçlarıyla yıl boyunca düzenlenen tarama ve bilgilendirme eğitimlerinin devam edeceğini ifade etti.
Düzceli Kadınlara Sağlık Taraması
Konuşmaların ardından Düzceli kadın girişimcilere yönelik sağlık tarama testleri yapıldı. Etkinlik, Vali Aslan ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık'ın kadınlara çiçek hediye ederek, Kadınlar Günü'nü kutlamasıyla son buldu.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.