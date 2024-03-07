Kadınlar gününe özel sağlık taraması etkinliği

Kadınların Toplumdaki Değeri Vurgulandı

Etkinlikte konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, kadınların toplumdaki önemine dikkat çekerek, kadınların başarılarını kutladı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise, kadın girişimcilerin önemine vurgu yaparak, kadınların toplum ve ekonomiye katkılarını öne çıkardı.

Kanserle Mücadelede Tarama Önemi

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, kanserle mücadelede tarama programlarının önemine işaret ederek, toplumun kanser konusunda bilinçlendirilmesinin halk sağlığı açısından kritik olduğunu belirtti. Yılmaz, gezici HPV araçlarıyla yıl boyunca düzenlenen tarama ve bilgilendirme eğitimlerinin devam edeceğini ifade etti.

Düzceli Kadınlara Sağlık Taraması

Konuşmaların ardından Düzceli kadın girişimcilere yönelik sağlık tarama testleri yapıldı. Etkinlik, Vali Aslan ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık'ın kadınlara çiçek hediye ederek, Kadınlar Günü'nü kutlamasıyla son buldu.