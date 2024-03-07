Bir bu eksikti! Ürkütücü senaryoya Bolu da dahil mi?

Rhode Island Üniversitesi'nin araştırması, küresel ısınmanın etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. İstanbul başta olmak üzere, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa, Düzce gibi kıyı kentlerinde deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte batma tehlikesi artıyor. Düzce’nin yıllar önce Bolu şehri olması ve Akçakoca’nın denize kıyısı olması ile bugün hala Bolu ile mesafenin yakınlığını koruması araştırmanın sınırları içine girme ihtimali Boluluları şimdiden korkutmaya başlattı bile…

Araştırma bulguları

Kıyı Kentlerinde Alarm Rhode Island Üniversitesi'nden araştırmacılar, 99 kıyı kentini inceledi ve neredeyse tümünde deniz seviyesinin yükselmesinden daha hızlı bir batma süreci tespit etti. Özellikle Bangladeş, Çin, Filipinler ve Pakistan'daki bazı şehirlerde yıllık batma oranları beş santimetreye kadar ulaşıyor.

İstanbul'un durumu

Araştırmada, İstanbul'un da hızla batan şehirler arasında yer aldığı belirtiliyor. Türkiye'nin en büyük metropolü olan İstanbul, bu tehlike karşısında ciddi bir risk altında. Şehrin 15 milyonluk nüfusu, gelecekte olası bir felaketin etkilerine karşı savunmasız durumda.

Kıyı kentlerindeki batma sorunu

Kıyı kentlerindeki batma sorunu, aşırı yeraltı suyu çekilmesi, madencilik ve fosil yakıt çıkarımı gibi insan kaynaklı faaliyetlerden kaynaklanıyor. Bu durum, kentlerin altyapısına ve yaşam alanlarına ciddi zararlar vererek, milyonlarca insanı yerinden edebilir.

Umut veren gelişmeler

Yine de bazı şehirlerin durumunun iyileşebileceğine dair umutlar var. Kaliforniya'da yeraltı suyu yönetiminde yapılan değişikliklerle bazı bölgelerin batma hızı azaltıldı. Endonezya'nın başkenti Cakarta'da da çökme oranı son 20 yılda önemli ölçüde düşürüldü.

Önlem alma zamanı

Bu araştırma, kıyı kentlerinde yaşayan hükümetlerin ve insanların, deniz seviyesinin yükselmesi ve kıyı çöküntülerinin oluşturduğu tehditlere karşı acil önlemler alması gerektiğini gösteriyor. Sürdürülebilir şehir planlaması ve çevre dostu politikalar, bu küresel tehditle mücadelede kritik öneme sahip.