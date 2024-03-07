- Asayiş

Korkunç trafik kazası! Tır sürücüsü hayatını kaybetti

Düzce, Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen feci trafik kazası, yürekleri ağza getirdi. Ankara'dan İstanbul yönüne ilerleyen bir tır, önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle tırın sürücüsü araç içinde sıkışarak hayatını kaybederken, yanında bulunan yolcu ağır yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Korkunç trafik kazası! Tır sürücüsü hayatını kaybetti mask
Korkunç trafik kazası! Tır sürücüsü hayatını kaybetti
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Kaza Anı: Anadolu Otoyolu'nda Trajedi

Kaza, Düzce'nin Gümüşova rampaları mevkiinde gerçekleşti. Dursun Güler yönetimindeki 35 APT 054 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen Rahmi E. idaresindeki 78 DY 807 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır sürücüsü Güler, araç içerisinde sıkışarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Korkunç trafik kazası! Tır sürücüsü hayatını kaybetti

Acı Son: Bir Can Kaybı, Bir Yaralı

Kazada, tır sürücüsü Dursun Güler'in feci şekilde hayatını kaybetmesi, olay yerinde büyük üzüntü yarattı. Tırda yolcu olarak bulunan Umut Y. ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince derhal hastaneye kaldırıldı.

Korkunç trafik kazası! Tır sürücüsü hayatını kaybetti

Soruşturma Başlatıldı

Kazanın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri, geniş çaplı bir inceleme başlattı. Kazaya ilişkin detaylar ve olası ihmallere yönelik soruşturma sürüyor. Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi adına sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
# düzce, kaza, araç, jandarma

07 Mar 2024 - 09:47 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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