Korkunç trafik kazası! Tır sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza Anı: Anadolu Otoyolu'nda Trajedi

Kaza, Düzce'nin Gümüşova rampaları mevkiinde gerçekleşti. Dursun Güler yönetimindeki 35 APT 054 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen Rahmi E. idaresindeki 78 DY 807 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır sürücüsü Güler, araç içerisinde sıkışarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Acı Son: Bir Can Kaybı, Bir Yaralı

Kazada, tır sürücüsü Dursun Güler'in feci şekilde hayatını kaybetmesi, olay yerinde büyük üzüntü yarattı. Tırda yolcu olarak bulunan Umut Y. ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince derhal hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Kazanın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri, geniş çaplı bir inceleme başlattı. Kazaya ilişkin detaylar ve olası ihmallere yönelik soruşturma sürüyor. Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi adına sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.