Korkunç trafik kazası! Tır sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza Anı: Anadolu Otoyolu'nda Trajedi
Kaza, Düzce'nin Gümüşova rampaları mevkiinde gerçekleşti. Dursun Güler yönetimindeki 35 APT 054 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen Rahmi E. idaresindeki 78 DY 807 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır sürücüsü Güler, araç içerisinde sıkışarak olay yerinde yaşamını yitirdi.
Acı Son: Bir Can Kaybı, Bir Yaralı
Kazada, tır sürücüsü Dursun Güler'in feci şekilde hayatını kaybetmesi, olay yerinde büyük üzüntü yarattı. Tırda yolcu olarak bulunan Umut Y. ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince derhal hastaneye kaldırıldı.
Soruşturma Başlatıldı
Kazanın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri, geniş çaplı bir inceleme başlattı. Kazaya ilişkin detaylar ve olası ihmallere yönelik soruşturma sürüyor. Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi adına sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.