Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü, 2024 yılı ORKÖY hibeleri açıklandı

Aladağ Köyleri için ORKÖY'den Destek

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü, 2024 yılı ORKÖY (Orman Köylülerini Kalkındırma) programı çerçevesinde, bölgedeki dokuz köyde yaşayan hak sahiplerini belirlemek için kura çekimi gerçekleştirdi. Bu kura çekimi, köylere yönelik önemli finansal desteklerin dağıtımında kilit bir rol oynadı.

270 bin lira kredi, 54 bin lira hibe

Program dahilinde, Bürnük, Kuzfındık, Yeniçaydurt, Pelitçik ve Sultanbey köylerinde 34 bin lira hibe ve 170 bin lira değerinde tomruk çekme vinci kredisi; Kuzfındık ve Gövem köylerinde 6 bin lira hibe ile 30 bin lira motorlu testere kredisi; Yenigüney, Karca, Sultanbey ve Güneyfelakettin köylerinde ise 14 bin lira hibe ve 70 bin lira dış cephe mantolama kredisi verilmesi planlandı. Bu destekler, köylerin kalkınmasına önemli bir katkı sağlayacak.

Bilgilendirme ve Kura Çekimi Süreci

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü tarafından oluşturulan bir komisyon, krediler ve sağlanan kolaylıklar hakkında köylülere bilgilendirme yaptı. Bu bilgilendirme toplantılarının ardından gerçekleştirilen kura çekimiyle, desteklerin hak sahipleri belirlendi. Bu süreç, köylerde yaşayan vatandaşlar için büyük bir fırsat olarak görüldü.

Aladağ Köylerinin Geleceği için Önemli Bir Adım

ORKÖY kredi ve hibe programı, Aladağ'daki köylerin ekonomik ve sosyal anlamda gelişimine büyük bir ivme kazandıracak. Bu program, köylerin kalkınmasını desteklerken, aynı zamanda köylülerin yaşam kalitesinin artırılmasını hedefliyor. Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü'nün bu önemli girişimi, bölge için yeni bir başlangıç ve umut kaynağı oluşturuyor.