Sülük avcılığına sezonluk yasak!

Yasadışı Avcılığa Karşı Önlemler Artıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğde, sülük avcılığına dair detaylı düzenlemeler yer alıyor. Bu düzenlemeler; avlanacak alanlar, avlanma yöntemleri, zaman kısıtlamaları, denetim prosedürleri, gerekli belgeler ve sülük türlerinin yasadışı avlanmasının önlenmesine yönelik ek tedbirleri kapsıyor. Bakanlık, bu tedbirlerle birlikte sülük stoklarının korunmasını, geliştirilmesini ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini hedefliyor.

Bilimsel Tavsiyeler Doğrultusunda Koruma Altına Alınıyor

Karar, bilimsel kuruluşlar ve akademisyenlerin tavsiyeleri doğrultusunda alındı. Ekonomik ve ekolojik değeri yüksek olan sülük stoklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla tüm sülük türlerinin belirli dönemlerde avlanması yasaklandı. Bu yasak, sülük popülasyonunun korunması ve doğal habitatlarının sürdürülebilir kullanımı için kritik öneme sahip.