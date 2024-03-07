Jandarma, izinsiz kazı operasyonuyla suçluları yakalıyor

İstihbarat Başarısı: İzinsiz Kazı Engellendi
Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında, K.S. isimli bir vatandaşın arazisinde izinsiz kazı yapılacağına dair aldıkları istihbarat üzerine hızla harekete geçti. Yapılan baskında, A.S., İ.İ., C.G., H.T. ve N.D. isimli şahıslar, izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Ele Geçirilen Malzemeler ve Şüphelilerin Durumu
Operasyon sırasında, suçluların kullandığı 2 adet delici, 47 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet balyoz ve çeşitli kazı malzemeleri jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Bu operasyon, Düzce ve çevresindeki kültürel mirasın korunması adına önemli bir adım olarak görülüyor. Jandarma ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi, izinsiz kazılarla mücadelede kararlılık mesajı veriyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.