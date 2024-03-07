- Asayiş

Jandarma, izinsiz kazı operasyonuyla suçluları yakalıyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, izinsiz kazı faaliyeti yürüten 5 kişi suçüstü yakalandı. Düzce Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, bu operasyon, bölgedeki istihbarat çalışmalarının bir sonucu olarak gerçekleşti.

İhlas Haber Ajansı
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Jandarma, izinsiz kazı operasyonuyla suçluları yakalıyor mask
Jandarma, izinsiz kazı operasyonuyla suçluları yakalıyor
Jandarma, izinsiz kazı operasyonuyla suçluları yakalıyor
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İstihbarat Başarısı: İzinsiz Kazı Engellendi

Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında, K.S. isimli bir vatandaşın arazisinde izinsiz kazı yapılacağına dair aldıkları istihbarat üzerine hızla harekete geçti. Yapılan baskında, A.S., İ.İ., C.G., H.T. ve N.D. isimli şahıslar, izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Jandarma, izinsiz kazı operasyonuyla suçluları yakalıyor

Ele Geçirilen Malzemeler ve Şüphelilerin Durumu

Operasyon sırasında, suçluların kullandığı 2 adet delici, 47 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet balyoz ve çeşitli kazı malzemeleri jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Jandarma, izinsiz kazı operasyonuyla suçluları yakalıyor

Bu operasyon, Düzce ve çevresindeki kültürel mirasın korunması adına önemli bir adım olarak görülüyor. Jandarma ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi, izinsiz kazılarla mücadelede kararlılık mesajı veriyor.
# düzce, jandarma, elektrik

07 Mar 2024 - 09:53 Düzce/ Gölyaka- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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