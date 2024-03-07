07 Mar 2024 - 09:53 - Asayiş

Jandarma, izinsiz kazı operasyonuyla suçluları yakalıyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, izinsiz kazı faaliyeti yürüten 5 kişi suçüstü yakalandı. Düzce Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, bu operasyon, bölgedeki istihbarat çalışmalarının bir sonucu olarak gerçekleşti.