Şok Bolu Mağazalarında 12 Mart'a kadar sürecek aktüel ürünler ve inanılmaz fiyatlar!

ŞOK Bou Marketlerinde 12 Mart'a kadar geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu ile tüketicilere inanılmaz indirim fırsatları sunuyor. Mutfak gereçlerinden ev dekorasyon ürünlerine, günlük kullanım eşyalarından teknolojik aletlere kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla raflarda yerini alıyor.

Küçük ev aletleri

Alpina Airfryer Özellikli Ankastre Set: 5.999 TL

Simfer Midi Fırın: 1.499 TL

Homend Toastbuster Tost Makinesi: 1.199 TL

Sinbo Çay Makinesi: 699 TL

Sinbo Airfryer: 1.999 TL

Queen Brisa Çelik Su Isıtıcı: 319 TL

Sprey Yağdanlık: 59,95 TL

Nerox Kare/Yuvarlak Airfryer Kağıdı: 69,95 TL

Ev ve Dekorasyon Ürünleri

Katlanır Puf: 379 TL

Ahşap Çok Amaçlı 2 Sepetli Raf: 369 TL

Kahve Rafı ve Çerçeve Seti: 299 TL

3'lü Bienwood Bie Çok Amaçlı Raf: 299 TL

Bienwood Bie Ahşap Basamak: 349 TL

Yer Sofrası: 349 TL

Katlanır Masa: 599 TL

100x140 cm PVC Masa Örtüsü: 74,85 TL

140x140 cm PVC Masa Örtüsü: 84,95 TL

Fonksiyonel Batarya Ucu: 39,95 TL

Kurulama Havlusu: 59,95 TL

Mutfak ve Yemek Takımları

2'li Esse Granit Efekli Döküm Tava: 499 TL

Esse Granit Efekli Döküm Ahşap Saplı Çift Taraflı Tava: 399 TL

2'li Esse Granit Efekli Döküm Sahan: 349 TL

Kütahya Porselen 24 Parça Yemek Takımı: 1.199 TL

Sıyırıcı Süzgeçli Kase: 99,95 TL

Cambu Bambu Kapak French Press 700 ml: 199 TL

Cambu Borosilikat Cam Sütlük 450 ml: 59,95 TL

Cambu Cam Kupa 3'lü: 59,95 TL

Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık: 599 TL

Paşabahçe Galata Çay Bardağı 6'lı: 89,95 TL

Diğer Mutfak Aksesuarları

Sırlı Porsiyonluk Güveç Kabı 6'lı: 64,95 TL

El Yapımı Orta Güveç: 89,95 TL

Sırlı Sufle Kabı 4'lü: 39,95 TL

Ahşap Döner Sunumluk: 89,95 TL

Yaprak Çerezlik: 24,95 TL

Kupa Bardak: 19,95 TL

El İmalatı Cam Meyvelik: 95 TL

Dikdörtgen Kahvaltılık: 24,95 TL

Dik Kenarlı Cam Tabak: 19,95 TL

Limonluk: 49,95 TL

3'lü Kilitli Saklama Kabı: 89,95 TL

Derin Dondurucu Saklama Kabı: 44,95 TL

Süzgeçli Kase İkili Set: 64,95 TL

Keramika Ege Renkli Yumurtalık: 32,95 TL

Esnek Kesim Matı: 34,95 TL

Baskılı Cam Tuzluk: 17,95 TL

Alüminyum Yağ Sıçratmaz: 79,95 TL

Bu indirimli ürünler ve daha fazlası, 12 Mart'a kadar Bolu ŞOK mağazalarında sizleri bekliyor. Fırsatları kaçırmayın!