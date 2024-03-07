- Ekonomi

İslam Memiş'ten yatırımcılara altın fırsatı; Gram altın da alım zamanı!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yükselen dolar ve altın fiyatları arasında, gram altında alım fırsatı görüldüğünü belirtti. Yatırımcıları bekleyen dalgalanmalara karşı uyarıyor ve kritik seviyeleri paylaşıyor.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
İslam Memiş'ten yatırımcılara altın fırsatı; Gram altın da alım zamanı! mask
İslam Memiş'ten yatırımcılara altın fırsatı; Gram altın da alım zamanı!
İslam Memiş'ten yatırımcılara altın fırsatı; Gram altın da alım zamanı!
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Altın ve para piyasaları üzerine değerlendirmeleriyle tanınan İslam Memiş, yatırımcılara önemli bir çağrıda bulundu. Dolar ve altın fiyatlarının artış trendinde olduğu bu dönemde, özellikle gram altın yatırımcıları için bir "alım fırsatı"nın ortaya çıktığını vurguladı.

İslam Memiş'ten yatırımcılara altın fırsatı; Gram altın da alım zamanı!

Gram Altında Alım Zamanı

Memiş, piyasalarda yaşanan son dalgalanmaları değerlendirerek, gram altının 2 bin 200 TL'den 3 bin TL seviyelerine doğru yükseldiğini ancak şu anda 2 bin 250 TL'ye doğru bir geri çekilme yaşandığını belirtti. Bu durumun, yatırımcılar için cazip bir alım fırsatı sunduğunu ifade etti.

İslam Memiş'ten yatırımcılara altın fırsatı; Gram altın da alım zamanı!

Kısa Vadeli Yatırımlardan Kaçının

Yatırımcılara kısa vadeli yatırımlardan kaçınmalarını öneren Memiş, dolar, euro, borsa, altın, gümüş ve Bitcoin gibi varlıklarda beklenen sert dalgalanmalara dikkat çekti. Bu dalgalanmaların, piyasalarda dikkatli olunması gerektiğini gösterdiğini belirtti.İslam Memiş'ten yatırımcılara altın fırsatı; Gram altın da alım zamanı!

Bitcoin İçin Özel Uyarı

Özellikle 63 bin dolar seviyesinde olan Bitcoin için de uyarılarda bulunan Memiş, yatırımcıların olası sert geri çekilmelere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini ve mevcut yükselişlerin sağlıklı olmadığını dile getirdi.İslam Memiş'ten yatırımcılara altın fırsatı; Gram altın da alım zamanı!

Memiş'in bu değerlendirmeleri, yatırımcılara piyasalardaki potansiyel fırsatlar ve riskler hakkında önemli bilgiler sunarken, her yatırım kararının kişisel durumlar ve piyasa koşulları göz önünde bulundurularak alınması gerektiğini hatırlatıyor.

# uyarı

07 Mar 2024 - 13:30 - Ekonomi

Mahreç  Esra Perçin

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