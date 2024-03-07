Bu kehanetler gerçekleşirse hepimiz yandık; 2024'te aşırı sıcaklar ve dünya çapında krizler!

Amerikan televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan The Simpsons, 1989 yılından bu yana yayın hayatına devam ediyor ve 35 sezondur izleyicileriyle buluşuyor. Dizi, geçmişte Donald Trump'ın başkanlığı, Covid-19 pandemisi, Epstein skandalı gibi birçok önemli olayı önceden tahmin etmesiyle ünlü.

The Simpsons'tan Yeni ve Korkutucu Kehanetler

The Simpsons'ın yeni kehanetleri, izleyicileri ve takipçileri şaşkına çeviriyor. Dizinin son tahminlerine göre, 2024 yılında aşırı sıcaklar sebebiyle insanlar evlerine kapanacak. Bu durum, özellikle küresel ısınma ve iklim değişikliği konularında ciddi uyarılar içeriyor.

Dünya Çapında Krizler Kapıda mı?

Dizinin başka bir kehaneti ise dünya genelinde bir enflasyon krizi yaşanacağını ve bu süreçte ABD ile Çin arasında nükleer bir savaşın patlak vereceğini öngörüyor. Bu tahminler, dünya siyaseti ve ekonomisi açısından potansiyel riskleri gözler önüne seriyor.

The Simpsons'ın bu kadar çok olayı önceden bilmesi, dizinin yalnızca bir eğlence kaynağı olmanın ötesinde, toplumsal ve küresel olaylara dair çarpıcı yorumlar yaptığını gösteriyor. Yeni kehanetlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise zamanla anlaşılacak.