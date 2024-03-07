07 Mar 2024 - 14:30- Ekonomi G:

Winston, Muratti, Lark, Camel, Marlboro, Parliament, Kent, sigara fiyat listesi Mart 2024 sigara fiyatları

Türkiye'de sigara fiyatlarına son yapılan zamlarla birlikte, Marlboro, Parliament, Winston ve diğer popüler markaların en güncel fiyat listesi. Yeni zamlar ve vatandaşların beklentileri hakkında detaylı bilgiler.

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
Winston, Muratti, Lark, Camel, Marlboro, Parliament, Kent, sigara fiyat listesi Mart 2024 sigara fiyatları mask
Winston, Muratti, Lark, Camel, Marlboro, Parliament, Kent, sigara fiyat listesi Mart 2024 sigara fiyatları
Winston, Muratti, Lark, Camel, Marlboro, Parliament, Kent, sigara fiyat listesi Mart 2024 sigara fiyatları
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2024 yılının başlarında Türkiye'de sigara fiyatlarına yapılan zam, tiryakilerin ve vatandaşların gündemine oturdu. Yeni zamlarla birlikte, sigara fiyatlarındaki artış, sigara alışkanlıklarını etkileyen önemli bir faktör haline geldi. En düşük sigara fiyatı 50 TL'ye, en pahalı sigaralar ise 60 TL'ye kadar yükseldi. Bu durum, gelecekteki olası zamlar hakkında spekülasyonlara ve endişelere yol açtı.

Winston, Muratti, Lark, Camel, Marlboro, Parliament, Kent, sigara fiyat listesi Mart 2024 sigara fiyatları

2024 Mart Ayı Güncel Sigara Fiyatları

Mart 2024 itibarıyla, Türkiye'deki en popüler sigara markalarının güncel fiyat listesi şu şekildedir:

Winston, Muratti, Lark, Camel, Marlboro, Parliament, Kent, sigara fiyat listesi Mart 2024 sigara fiyatları

Marlboro Sigara Fiyatları:

Marlboro Edge: 56,00 TL

Marlboro Touch: 57,00 TL

Paket Marlboro: 58,00 TL

Parliament Sigara Fiyatları:

Parliament Aqua Blue Slims: 60,00 TL

Uzun ve Kısa Parliament: 59,00 TL

Parliament Midnight Blue: 59,00 TL

Winston, Muratti, Lark, Camel, Marlboro, Parliament, Kent, sigara fiyat listesi Mart 2024 sigara fiyatları

Muratti Sigara Fiyatları:

Muratti: 56,00 TL

Muratti Blu: 55,00 TL

Kent Sigara Fiyatları:

Kent D Line: 55,00 TL

Kent D Range: 58,00 TL

Kent Dark Blue, Dark Blue Long: 60,00 TL

Kent Blue, Grey, White: 57,00 TL

Kent Slims: 60,00 TL

Camel Sigara Fiyatları:

Camel Slender: 52,00 TL

Camel Deep Blue: 52,00 TL

Camel Black & White: 52,00 TL

Camel Yellow & Brown: 55,00 TLWinston, Muratti, Lark, Camel, Marlboro, Parliament, Kent, sigara fiyat listesi Mart 2024 sigara fiyatları

Winston Sigara Fiyatları:

Winston Slender: 55,00 TL

Winston Dark Blue, Deep Blue: 54,00 TL

Winston: 55,00 TL

Winston Slims: 58,00 TL

Winston Xsence: 60,00 TL

Bu fiyatlar, sigara tiryakileri için önemli bir referans noktası oluşturuyor. Yeni zamların ardından, sigara fiyatlarına dair güncel bilgileri takip etmek, bütçe planlaması açısından kritik öneme sahip.

Sigara fiyatlarındaki bu değişiklikler, vergi oranları, döviz kurları, üretim maliyetleri gibi birçok faktöre bağlı olarak gerçekleşiyor. Sigara kullanımını azaltmak veya bırakmak, hem kişisel sağlık hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor.

# türkiye, üretim

07 Mar 2024 - 14:30 - Ekonomi

Mahreç  Elif Sarıhan

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