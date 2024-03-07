2024 yılının başlarında Türkiye'de sigara fiyatlarına yapılan zam, tiryakilerin ve vatandaşların gündemine oturdu. Yeni zamlarla birlikte, sigara fiyatlarındaki artış, sigara alışkanlıklarını etkileyen önemli bir faktör haline geldi. En düşük sigara fiyatı 50 TL'ye, en pahalı sigaralar ise 60 TL'ye kadar yükseldi. Bu durum, gelecekteki olası zamlar hakkında spekülasyonlara ve endişelere yol açtı.

2024 Mart Ayı Güncel Sigara Fiyatları

Mart 2024 itibarıyla, Türkiye'deki en popüler sigara markalarının güncel fiyat listesi şu şekildedir:

Marlboro Sigara Fiyatları:

Marlboro Edge: 56,00 TL

Marlboro Touch: 57,00 TL

Paket Marlboro: 58,00 TL

Parliament Sigara Fiyatları:

Parliament Aqua Blue Slims: 60,00 TL

Uzun ve Kısa Parliament: 59,00 TL

Parliament Midnight Blue: 59,00 TL

Muratti Sigara Fiyatları:

Muratti: 56,00 TL

Muratti Blu: 55,00 TL

Kent Sigara Fiyatları:

Kent D Line: 55,00 TL

Kent D Range: 58,00 TL

Kent Dark Blue, Dark Blue Long: 60,00 TL

Kent Blue, Grey, White: 57,00 TL

Kent Slims: 60,00 TL

Camel Sigara Fiyatları:

Camel Slender: 52,00 TL

Camel Deep Blue: 52,00 TL

Camel Black & White: 52,00 TL

Camel Yellow & Brown: 55,00 TL

Winston Sigara Fiyatları:

Winston Slender: 55,00 TL

Winston Dark Blue, Deep Blue: 54,00 TL

Winston: 55,00 TL

Winston Slims: 58,00 TL

Winston Xsence: 60,00 TL

Bu fiyatlar, sigara tiryakileri için önemli bir referans noktası oluşturuyor. Yeni zamların ardından, sigara fiyatlarına dair güncel bilgileri takip etmek, bütçe planlaması açısından kritik öneme sahip.

Sigara fiyatlarındaki bu değişiklikler, vergi oranları, döviz kurları, üretim maliyetleri gibi birçok faktöre bağlı olarak gerçekleşiyor. Sigara kullanımını azaltmak veya bırakmak, hem kişisel sağlık hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor.