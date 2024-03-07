Genç iç mimar kamp alanında ölü bulundu

Jandarma Özel Ekip Kurdu: Soruşturma Derinleşiyor

Can'ın çene altından mermi girişi ile öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine, jandarma tarafından özel bir ekip kuruldu. Güvenlik kameraları, plaka tanıma sistemleri ve HTS kayıtlarının yanı sıra, bölgeye kurulan fotokapanlarla 30 bin plaka incelendi. Bu kapsamlı inceleme sonucunda, olay yerinde olduğu belirlenen K.A. ve M.Ö. gözaltına alındı.

Gizemli Olayın Perde Arkası: Silah Sesleri ve Şüpheli Hareketler

Bartu Can'ın arkadaşlarının ifadelerinde, olay sırasında silah sesi duyduklarını ancak önemsemediklerini belirtmeleri, olayın gizemini daha da artırdı. Gözaltına alınan şüphelilerden K.A.'nın ifadesinde, olay günü ormana eğlenmeye gittiklerini, tuvalet ihtiyacı için araçtan ayrıldığını ve geri döndüğünde aracın arka koltuğunda tanımadığı bir kişiyi bulduğunu söylediği öğrenildi. K.A., korkuyla havaya ateş ettiğini ve silahın kazara patladığını iddia etti.

Silah Aramaları Sonuçsuz: Çayda Yoğun Arama Çalışmaları

K.A.'nın silahı Ören Çayı'na attığını söylemesi üzerine, jandarma ve komando ekipleri çayda yoğun arama çalışmaları yürüttü. Ancak, sel felaketi nedeniyle zorlaşan çalışmalarda silaha ulaşılamadı.

Adaletin Terazisi: Şüphelilerden Birinin Tutuklanması

Soruşturma kapsamında, şüpheliler M.Ö. ve K.A. adliyeye sevk edildi. K.A., mahkemece tutuklanırken, M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.