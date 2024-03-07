- Asayiş

Genç iç mimar kamp alanında ölü bulundu

Zonguldak Ereğli'de iç mimar Bartu Can'ın çadırında ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada bir şüpheli tutuklandı. Jandarma özel ekip kurarak, güvenlik ve HTS kayıtlarını inceledi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Genç iç mimar kamp alanında ölü bulundu mask
Genç iç mimar kamp alanında ölü bulundu
Genç iç mimar kamp alanında ölü bulundu
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Jandarma Özel Ekip Kurdu: Soruşturma Derinleşiyor

Can'ın çene altından mermi girişi ile öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine, jandarma tarafından özel bir ekip kuruldu. Güvenlik kameraları, plaka tanıma sistemleri ve HTS kayıtlarının yanı sıra, bölgeye kurulan fotokapanlarla 30 bin plaka incelendi. Bu kapsamlı inceleme sonucunda, olay yerinde olduğu belirlenen K.A. ve M.Ö. gözaltına alındı.

Genç iç mimar kamp alanında ölü bulundu

Gizemli Olayın Perde Arkası: Silah Sesleri ve Şüpheli Hareketler

Bartu Can'ın arkadaşlarının ifadelerinde, olay sırasında silah sesi duyduklarını ancak önemsemediklerini belirtmeleri, olayın gizemini daha da artırdı. Gözaltına alınan şüphelilerden K.A.'nın ifadesinde, olay günü ormana eğlenmeye gittiklerini, tuvalet ihtiyacı için araçtan ayrıldığını ve geri döndüğünde aracın arka koltuğunda tanımadığı bir kişiyi bulduğunu söylediği öğrenildi. K.A., korkuyla havaya ateş ettiğini ve silahın kazara patladığını iddia etti.Genç iç mimar kamp alanında ölü bulundu

Silah Aramaları Sonuçsuz: Çayda Yoğun Arama Çalışmaları

K.A.'nın silahı Ören Çayı'na attığını söylemesi üzerine, jandarma ve komando ekipleri çayda yoğun arama çalışmaları yürüttü. Ancak, sel felaketi nedeniyle zorlaşan çalışmalarda silaha ulaşılamadı.Genç iç mimar kamp alanında ölü bulundu

Adaletin Terazisi: Şüphelilerden Birinin Tutuklanması

Soruşturma kapsamında, şüpheliler M.Ö. ve K.A. adliyeye sevk edildi. K.A., mahkemece tutuklanırken, M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

# jandarma, iddia

07 Mar 2024 - 10:17 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL