07 Mar 2024 - 15:30 - Gündem

Sokak ortasında saldırıya uğradılar, korku ve dehşet dolu anlar kameraya yansıdı

Küçük kızların yaşadığı dehşet anları an be an kameraya yansıdı. Ankara’da meydana gelen sokak köpekleri saldırısında 10 yaşındaki iki çocuk korku dolu anlar yaşadı. Çocukların çığlıkları felaketi önlerken, ailelerin endişesi ve mahallede artan köpek sorunu dikkat çekiyor.