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Sokak ortasında saldırıya uğradılar, korku ve dehşet dolu anlar kameraya yansıdı

Küçük kızların yaşadığı dehşet anları an be an kameraya yansıdı. Ankara’da meydana gelen sokak köpekleri saldırısında 10 yaşındaki iki çocuk korku dolu anlar yaşadı. Çocukların çığlıkları felaketi önlerken, ailelerin endişesi ve mahallede artan köpek sorunu dikkat çekiyor.

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
Sokak ortasında saldırıya uğradılar, korku ve dehşet dolu anlar kameraya yansıdı mask
Sokak ortasında saldırıya uğradılar, korku ve dehşet dolu anlar kameraya yansıdı
Sokak ortasında saldırıya uğradılar, korku ve dehşet dolu anlar kameraya yansıdı
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Çocuklar Sokak Köpeklerinin Hedefi Oldu

Ankara'nın Mamak ilçesinde, evlerine dönmekte olan 10 yaşındaki Beray Akın ve arkadaşı, beklenmedik bir tehlike ile karşı karşıya kaldı. Cengiz Topel Mahallesi'nde, boş bir arazide başıboş dolaşan bir köpek sürüsünün saldırısına uğrayan çocuklar, bu dehşet verici anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Korku dolu çığlıkların yankılandığı o anlar, muhtemel bir felaketin önlenmesine yardımcı oldu.

Sokak ortasında saldırıya uğradılar, korku ve dehşet dolu anlar kameraya yansıdı

Küçük kız günlerdir Evden Çıkamıyor

Olayın ardından konuşan anne Rabia Akın, mahallede son zamanlarda sahipsiz köpeklerin sayısının arttığını belirtti. Kızının ve arkadaşının yaşadığı korku dolu anları paylaşan Akın, çocukların spor kursuna gitmek üzere yola çıktıkları sırada köpeklerin saldırısına uğradıklarını ifade etti. Anne Akın, kızının ve arkadaşının büyük bir acı çektiğini, olay sonrası kızının psikolojisinin bozulduğunu ve artık dışarı çıkmak istemediğini dile getirdi.

Sokak ortasında saldırıya uğradılar, korku ve dehşet dolu anlar kameraya yansıdı

Mahallede Artan Köpek Sorunu

Rabia Akın, mahalledeki köpek sorununun ciddiyetini vurgulayarak, akşam ve sabah saatlerinde köpeklerin sayısının 50'yi geçtiğini, bu durumun kendilerini adeta karantina koşullarına sürüklediğini belirtti. Ailelerin, çocuklarını dışarı göndermekten korktuğunu, hatta temel ihtiyaçlar için dışarı çıkamaz hale geldiklerini ifade etti. Akın, sorunun çözümü için köpeklerin barınaklara yerleştirilmesi, sahiplendirilmesi ve kısırlaştırılması çağrısında bulundu.

Sokak ortasında saldırıya uğradılar, korku ve dehşet dolu anlar kameraya yansıdı

Toplumun ve Yetkililerin Sorumluluğu

Bu olay, sahipsiz hayvanlar ve insanlar arasındaki etkileşimin potansiyel tehlikelerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Mahalle sakinleri ve aileler, yetkililerden ve toplumdan, artan köpek sorununa karşı etkili çözümler geliştirilmesini ve bu tür olayların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor. Sokak hayvanlarına yönelik sorumluluk bilinci ve onları koruma altına alacak sürdürülebilir çözümler, bu tür trajedilerin önlenmesinde kritik öneme sahip.

# spor, ankara

07 Mar 2024 - 15:30 Ankara/ Mamak- Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

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