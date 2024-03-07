Sokak ortasında saldırıya uğradılar, korku ve dehşet dolu anlar kameraya yansıdı

Çocuklar Sokak Köpeklerinin Hedefi Oldu

Ankara'nın Mamak ilçesinde, evlerine dönmekte olan 10 yaşındaki Beray Akın ve arkadaşı, beklenmedik bir tehlike ile karşı karşıya kaldı. Cengiz Topel Mahallesi'nde, boş bir arazide başıboş dolaşan bir köpek sürüsünün saldırısına uğrayan çocuklar, bu dehşet verici anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Korku dolu çığlıkların yankılandığı o anlar, muhtemel bir felaketin önlenmesine yardımcı oldu.

Küçük kız günlerdir Evden Çıkamıyor

Olayın ardından konuşan anne Rabia Akın, mahallede son zamanlarda sahipsiz köpeklerin sayısının arttığını belirtti. Kızının ve arkadaşının yaşadığı korku dolu anları paylaşan Akın, çocukların spor kursuna gitmek üzere yola çıktıkları sırada köpeklerin saldırısına uğradıklarını ifade etti. Anne Akın, kızının ve arkadaşının büyük bir acı çektiğini, olay sonrası kızının psikolojisinin bozulduğunu ve artık dışarı çıkmak istemediğini dile getirdi.

Mahallede Artan Köpek Sorunu

Rabia Akın, mahalledeki köpek sorununun ciddiyetini vurgulayarak, akşam ve sabah saatlerinde köpeklerin sayısının 50'yi geçtiğini, bu durumun kendilerini adeta karantina koşullarına sürüklediğini belirtti. Ailelerin, çocuklarını dışarı göndermekten korktuğunu, hatta temel ihtiyaçlar için dışarı çıkamaz hale geldiklerini ifade etti. Akın, sorunun çözümü için köpeklerin barınaklara yerleştirilmesi, sahiplendirilmesi ve kısırlaştırılması çağrısında bulundu.

Toplumun ve Yetkililerin Sorumluluğu

Bu olay, sahipsiz hayvanlar ve insanlar arasındaki etkileşimin potansiyel tehlikelerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Mahalle sakinleri ve aileler, yetkililerden ve toplumdan, artan köpek sorununa karşı etkili çözümler geliştirilmesini ve bu tür olayların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor. Sokak hayvanlarına yönelik sorumluluk bilinci ve onları koruma altına alacak sürdürülebilir çözümler, bu tür trajedilerin önlenmesinde kritik öneme sahip.