- Spor

Boluspor ve Giresunspor'un yarım asırlık rekabeti yeniden sahne alıyor: Tarihi rekabette kim daha üstün?

Boluspor ve Giresunspor arasında 57 yıl süren rekabette Boluspor galibiyetlerle öne çıkıyor. İkinci yarıda parlayan Boluspor'a karşı Giresunspor'un mücadelesi futbol severleri ekran başına kilitleyecek.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Boluspor ve Giresunspor'un yarım asırlık rekabeti yeniden sahne alıyor: Tarihi rekabette kim daha üstün? mask
Boluspor ve Giresunspor'un yarım asırlık rekabeti yeniden sahne alıyor: Tarihi rekabette kim daha üstün?
Boluspor ve Giresunspor'un yarım asırlık rekabeti yeniden sahne alıyor: Tarihi rekabette kim daha üstün?
+5
Haber albümü için resme tıklayın

8 Mart Cuma günü saat 20:00'da, Trendyol 1.Lig'de Giresunspor ve Boluspor karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, 1967'den bu yana gerçekleşen 58. mücadeleleri olacak. İki takımın tarihsel istatistiklerine göz atalım.

Boluspor ve Giresunspor'un yarım asırlık rekabeti yeniden sahne alıyor: Tarihi rekabette kim daha üstün?

57 yıllık tarihi rekabet

Türkiye'nin en köklü futbol rekabetlerinden biri olan Boluspor ve Giresunspor arasındaki mücadele, 57 yıllık bir tarihe sahip. Bu ezeli rekabet, futbol severler için her zaman büyük bir heyecan kaynağı olmuştur. İki takım arasındaki bu mücadelenin başlangıcı 1967 yılına dayanmakta ve Boluspor'un Giresunspor karşısında elde ettiği 1-0'lık galibiyetle alevlenmiştir.

Boluspor ve Giresunspor'un yarım asırlık rekabeti yeniden sahne alıyor: Tarihi rekabette kim daha üstün?

Tarihi rekabette Boluspor'un hakimiyeti

57 maçlık seride Boluspor, Giresunspor'a karşı açık bir üstünlük kurmuş durumda. Toplamda 28 galibiyetle Boluspor, rekabetin baskın tarafı olmayı başarmıştır. Buna karşın Giresunspor, rakibini yalnızca 16 kez mağlup edebilmiş, geriye kalan 13 maç ise beraberlikle sonuçlanmıştır. Bu sonuçlar, Boluspor'un rakibi karşısında ne kadar güçlü bir performans sergilediğinin bir göstergesidir.

Boluspor ve Giresunspor'un yarım asırlık rekabeti yeniden sahne alıyor: Tarihi rekabette kim daha üstün?

Ev sahibi avantajı ve Boluspor

Boluspor, kendi evinde oynadığı maçlarda rakibine karşı daha da etkileyici bir performans ortaya koymuştur. 28 ev sahibi maçın 20'sini kazanırken, sadece 2'sinde Giresunspor galip gelebilmiş ve 6 maç berabere sonuçlanmıştır. Bu istatistikler, Boluspor'un evinde neden bu kadar zor yenildiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Boluspor ve Giresunspor'un yarım asırlık rekabeti yeniden sahne alıyor: Tarihi rekabette kim daha üstün?

İkinci yarıda parlayan yıldız

Trendyol 1. Lig'de ikinci yarının en dikkat çekici takımlarından biri olan Boluspor, Bandırmaspor, Şanlıurfaspor, Keçiörengücü, Tuzlaspor ve Erzurumspor gibi takımları yenerek muazzam bir performans sergiledi. Ancak, Adanaspor ve Kocaelispor ile berabere kalarak ve son olarak Göztepe'ye mağlup olarak 7 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Bu durum, takımın gelecek maçları için motivasyon kaynağı olarak görülüyor.

Boluspor ve Giresunspor'un yarım asırlık rekabeti yeniden sahne alıyor: Tarihi rekabette kim daha üstün?

Giresunspor'un zorlu sezonu

Giresunspor için mevcut sezon, birçok zorlukla dolu geçmektedir. Takım, 25 maç sonunda ligde en çok gol yiyen ikinci takım konumunda bulunuyor. Toplamda 47 gol yiyen Giresunspor, yalnızca 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 19 mağlubiyetle ligin alt sıralarında yer almakta.

Boluspor ve Giresunspor'un yarım asırlık rekabeti yeniden sahne alıyor: Tarihi rekabette kim daha üstün?

 

# türkiye, boluspor, cuma, galibiyet

07 Mar 2024 - 10:20 Bolu- Spor

Mahreç  Osman Aykan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL