8 Mart Cuma günü saat 20:00'da, Trendyol 1.Lig'de Giresunspor ve Boluspor karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, 1967'den bu yana gerçekleşen 58. mücadeleleri olacak. İki takımın tarihsel istatistiklerine göz atalım.

57 yıllık tarihi rekabet

Türkiye'nin en köklü futbol rekabetlerinden biri olan Boluspor ve Giresunspor arasındaki mücadele, 57 yıllık bir tarihe sahip. Bu ezeli rekabet, futbol severler için her zaman büyük bir heyecan kaynağı olmuştur. İki takım arasındaki bu mücadelenin başlangıcı 1967 yılına dayanmakta ve Boluspor'un Giresunspor karşısında elde ettiği 1-0'lık galibiyetle alevlenmiştir.

Tarihi rekabette Boluspor'un hakimiyeti

57 maçlık seride Boluspor, Giresunspor'a karşı açık bir üstünlük kurmuş durumda. Toplamda 28 galibiyetle Boluspor, rekabetin baskın tarafı olmayı başarmıştır. Buna karşın Giresunspor, rakibini yalnızca 16 kez mağlup edebilmiş, geriye kalan 13 maç ise beraberlikle sonuçlanmıştır. Bu sonuçlar, Boluspor'un rakibi karşısında ne kadar güçlü bir performans sergilediğinin bir göstergesidir.

Ev sahibi avantajı ve Boluspor

Boluspor, kendi evinde oynadığı maçlarda rakibine karşı daha da etkileyici bir performans ortaya koymuştur. 28 ev sahibi maçın 20'sini kazanırken, sadece 2'sinde Giresunspor galip gelebilmiş ve 6 maç berabere sonuçlanmıştır. Bu istatistikler, Boluspor'un evinde neden bu kadar zor yenildiğini açıkça ortaya koymaktadır.

İkinci yarıda parlayan yıldız

Trendyol 1. Lig'de ikinci yarının en dikkat çekici takımlarından biri olan Boluspor, Bandırmaspor, Şanlıurfaspor, Keçiörengücü, Tuzlaspor ve Erzurumspor gibi takımları yenerek muazzam bir performans sergiledi. Ancak, Adanaspor ve Kocaelispor ile berabere kalarak ve son olarak Göztepe'ye mağlup olarak 7 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Bu durum, takımın gelecek maçları için motivasyon kaynağı olarak görülüyor.

Giresunspor'un zorlu sezonu

Giresunspor için mevcut sezon, birçok zorlukla dolu geçmektedir. Takım, 25 maç sonunda ligde en çok gol yiyen ikinci takım konumunda bulunuyor. Toplamda 47 gol yiyen Giresunspor, yalnızca 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 19 mağlubiyetle ligin alt sıralarında yer almakta.