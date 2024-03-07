Mudurnu'da gerçekleştirilen orman yangını müdahale tatbikatı

Katılımcılar ve Eğitim Hedefleri

Eğitim ve tatbikata, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Kadir Turalı başta olmak üzere, Taşkesti Orman İşletme Müdürü Mehmet Bozkurt, İşletme Müdür Yardımcısı Mümin Bayram, şube mühendisleri, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve yangın işçileri gibi alanında deneyimli profesyoneller katıldı. Programın açılışında, Kadir Turalı yangın sezonu öncesinde bu tür eğitimlerin önemine değinerek, orman yangınlarına karşı bilinçli ve zamanında müdahalenin önemini vurguladı.

Eğitim Programı ve Pratik Uygulamalar

Orman Mühendisi Bayram Cankut tarafından verilen teorik eğitimde, yangın çıkış nedenleri, ilk müdahale yöntemleri ve iş güvenliği konuları ele alındı. Ardından, katılımcılar yangına müdahale ekipmanlarının kullanımı konusunda pratik eğitim aldılar. Bu pratik eğitim, hortum serme ve yangına müdahale gibi tatbikatları içerdi, böylece katılımcılar sahada gerçekçi deneyimler kazandılar.

Toplumsal Bilinç ve Hazırlığın Önemi

Mudurnu'da düzenlenen bu eğitim ve tatbikat, orman yangınlarına karşı toplumsal bilinç ve hazırlığın artırılmasında önemli bir adım olarak görülüyor. Program, benzeri faaliyetlerin diğer bölgelerde de yapılmasının gerekliliğini vurgulayarak, orman yangınlarıyla mücadelede bilgi ve becerilerin sürekli güncellenmesinin önemini ortaya koyuyor.

Mudurnu'da Bolu Orman Bölge Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen orman yangını müdahale tatbikatı, olası yangınlara karşı hazırlık ve bilinç düzeyini artırma amacı taşıyor. Uzmanların katılımıyla gerçekleşen bu program, orman yangınlarına karşı mücadelede önemli bir adım niteliğinde.