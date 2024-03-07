07 Mar 2024 - 16:00- Gündem G:

Mudurnu'da gerçekleştirilen orman yangını müdahale tatbikatı

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarına karşı mücadelede etkinliği artırmak amacıyla Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü'nde kapsamlı bir eğitim ve tatbikat programı düzenledi. Bu program, olası orman yangınlarına karşı hazırlıklı olma ve bilinç düzeyini artırma hedefi taşıyor.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Mudurnu'da gerçekleştirilen orman yangını müdahale tatbikatı mask
Mudurnu'da gerçekleştirilen orman yangını müdahale tatbikatı
Mudurnu'da gerçekleştirilen orman yangını müdahale tatbikatı
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Katılımcılar ve Eğitim Hedefleri

Eğitim ve tatbikata, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Kadir Turalı başta olmak üzere, Taşkesti Orman İşletme Müdürü Mehmet Bozkurt, İşletme Müdür Yardımcısı Mümin Bayram, şube mühendisleri, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve yangın işçileri gibi alanında deneyimli profesyoneller katıldı. Programın açılışında, Kadir Turalı yangın sezonu öncesinde bu tür eğitimlerin önemine değinerek, orman yangınlarına karşı bilinçli ve zamanında müdahalenin önemini vurguladı.

Mudurnu'da gerçekleştirilen orman yangını müdahale tatbikatı

Eğitim Programı ve Pratik Uygulamalar

Orman Mühendisi Bayram Cankut tarafından verilen teorik eğitimde, yangın çıkış nedenleri, ilk müdahale yöntemleri ve iş güvenliği konuları ele alındı. Ardından, katılımcılar yangına müdahale ekipmanlarının kullanımı konusunda pratik eğitim aldılar. Bu pratik eğitim, hortum serme ve yangına müdahale gibi tatbikatları içerdi, böylece katılımcılar sahada gerçekçi deneyimler kazandılar.
Mudurnu'da gerçekleştirilen orman yangını müdahale tatbikatı

Toplumsal Bilinç ve Hazırlığın Önemi

Mudurnu'da düzenlenen bu eğitim ve tatbikat, orman yangınlarına karşı toplumsal bilinç ve hazırlığın artırılmasında önemli bir adım olarak görülüyor. Program, benzeri faaliyetlerin diğer bölgelerde de yapılmasının gerekliliğini vurgulayarak, orman yangınlarıyla mücadelede bilgi ve becerilerin sürekli güncellenmesinin önemini ortaya koyuyor.

Mudurnu'da gerçekleştirilen orman yangını müdahale tatbikatı

Mudurnu'da Bolu Orman Bölge Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen orman yangını müdahale tatbikatı, olası yangınlara karşı hazırlık ve bilinç düzeyini artırma amacı taşıyor. Uzmanların katılımıyla gerçekleşen bu program, orman yangınlarına karşı mücadelede önemli bir adım niteliğinde.Mudurnu'da gerçekleştirilen orman yangını müdahale tatbikatı

# mudurnu, orman, eğitim

07 Mar 2024 - 16:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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