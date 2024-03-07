Korkutan kaza! Otomobil ağaca çarptı

Direksiyon Hakimiyeti Kaybedildi, Ağaç Kazaya Neden Oldu
Edinilen bilgilere göre, Altay'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan bu üzücü kaza, acil servis ekiplerinin hızla olay yerine sevk edilmesine neden oldu. Kazada, sürücü Muhammed Enes Altay ile birlikte araçta bulunan Kemalettin (61) ve Fadime Altay (62) yaralandı. Yaralılar, derhal Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların Durumu İyi
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bu haber, kazanın etkilediği aileler ve yerel topluluk için bir rahatlama kaynağı oldu. Karabük'te yaşanan bu trafik kazası, sürücülerin yollarda daha dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.