Korkutan kaza! Otomobil ağaca çarptı

Direksiyon Hakimiyeti Kaybedildi, Ağaç Kazaya Neden Oldu

Edinilen bilgilere göre, Altay'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan bu üzücü kaza, acil servis ekiplerinin hızla olay yerine sevk edilmesine neden oldu. Kazada, sürücü Muhammed Enes Altay ile birlikte araçta bulunan Kemalettin (61) ve Fadime Altay (62) yaralandı. Yaralılar, derhal Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların Durumu İyi

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bu haber, kazanın etkilediği aileler ve yerel topluluk için bir rahatlama kaynağı oldu. Karabük'te yaşanan bu trafik kazası, sürücülerin yollarda daha dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı.