- Asayiş

Korkutan kaza! Otomobil ağaca çarptı

Karabük'ün organize sanayi bölgesinde meydana gelen trafik kazası, yerel halkı ve yetkilileri harekete geçirdi. 26 yaşındaki Muhammed Enes Altay'ın kontrolündeki 34 Z 7942 plakalı araç, merkeze doğru ilerlerken kontrolden çıkarak bir ağaca çarptı. Bu korkunç olay, sürücü dahil olmak üzere üç kişinin yaralanmasına neden oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Korkutan kaza! Otomobil ağaca çarptı mask
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Direksiyon Hakimiyeti Kaybedildi, Ağaç Kazaya Neden Oldu

Edinilen bilgilere göre, Altay'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan bu üzücü kaza, acil servis ekiplerinin hızla olay yerine sevk edilmesine neden oldu. Kazada, sürücü Muhammed Enes Altay ile birlikte araçta bulunan Kemalettin (61) ve Fadime Altay (62) yaralandı. Yaralılar, derhal Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Korkutan kaza! Otomobil ağaca çarptı

Yaralıların Durumu İyi

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bu haber, kazanın etkilediği aileler ve yerel topluluk için bir rahatlama kaynağı oldu. Karabük'te yaşanan bu trafik kazası, sürücülerin yollarda daha dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı.
# eğitim, karabük, trafik, kaza

07 Mar 2024 - 10:29 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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