Ilgaz Dağı'nda kar yağışı keyfi

Ilgaz Dağı'nda Kış Masalı

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde başlayan ve akşam saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı, Ilgaz Dağı'nı bir kış masalına çevirdi. Karın bembeyaz örtüsü altında kalan ormanlar, ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor. Ilgaz Dağı ve çevresi, kar yağışıyla birlikte doğaseverlerin ve tatilcilerin uğrak noktası haline geldi.

Kar Altında Bir Güzellik: Ilgaz Dağı

Ilgaz Dağı'na tatil amacıyla gelen ziyaretçiler, kar yağışının başlamasıyla birlikte unutulmaz anlar yaşadı. Ankara'dan gelen Murat Çetiner, Ilgaz Dağı'nın diğer kayak merkezlerini aratmadığını ve kar yağışının başlamasıyla tatillerinin daha da güzelleştiğini belirtti. Züleyha Çetiner ise, ormanlık alanda böyle bir kar yağışı deneyimini ilk kez yaşadığını ve Ilgaz Dağı'nın doğal güzelliklerine hayran kaldığını ifade etti.

Ilgaz Dağı'nda Kışın Tadını Çıkaranlar

Kar yağışı, Küre Dağları geçişinde de etkisini göstererek bölgeyi beyaza büründü. Ilgaz Dağı ve çevresi, karın getirdiği eşsiz manzara ve doğal güzelliklerle ziyaretçilerine kışın tadını çıkarma fırsatı sunuyor. Doğa ile iç içe bir tatil arayanlar için Ilgaz Dağı, kış aylarında da tercih edilen bir destinasyon olmaya devam ediyor.

Kastamonu'nun Ilgaz Dağı, kar yağışıyla birlikte doğaseverlerin ve tatilcilerin uğrak noktası haline geldi. Beyaz örtüyle kaplanan bu eşsiz doğa harikası, ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor.