Özcan’dan annelere 8 Mart hediyesi

Bolu'da ebeveynlere müjde

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehrin eğitim altyapısını güçlendirecek önemli bir adım atarak, çalışan anne ve babalar için üç yeni kreş ve gündüz bakımevi açılacağını duyurdu. Bu tesisler, çocukların güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim almasını sağlayacak.

Bolu'ya yeni eğitim yatırımı

Tanju Özcan'ın liderliğinde Bolu'ya kazandırılacak olan bu yeni eğitim yatırımı, ailelerin çocuklarını güven içinde bırakabilecekleri modern tesislerden oluşacak. Bu projeler, ebeveynlerin iş hayatındaki stresini azaltırken, çocukların kaliteli bir eğitim almasına olanak tanıyacak.

Projelerin ailelere sağlayacağı faydalar

Tanju Özcan'ın "ustalık dönemi" projeleri arasında yer alan bu yeni kreşler, çalışan ebeveynler için büyük bir destek olacak. Güvenli bir ortamda çocuklarını bırakabilme imkanı, ebeveynlerin işlerine daha fazla odaklanmalarını sağlayacak ve Bolu'daki ailelerin yaşam kalitesini artıracak.

Tesislerin kapasitesi ve özellikleri

Her biri 128 öğrenci kapasitesine sahip olan bu kreşler, Çıkınlar Mahallesi, Sağlık Mahallesi ve Organize Sanayi Bölgesi'nde konumlanacak. Toplam 1260 m2 kapalı alana sahip olacak bu tesisler, modern derslikler, oyun alanları ve yemekhaneler ile donatılacak.

Kaliteli eğitim ve güvenli ortam

Bu projeler, çocuklara sadece güvenli bir ortam sunmakla kalmayacak, aynı zamanda onların sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunacak kaliteli bir eğitim altyapısı sağlayacak.

Pandemi sonrası eğitime olan destek

Pandemi döneminin zorluklarına değinen Özcan, mevcut kreşlerin yaşadığı sıkıntıları göz önünde bulundurarak projeyi bir süre ertelediklerini belirtti. Ancak şimdi, Bolu için bu projeleri hayata geçirme zamanı geldiğini vurguladı.

Bu yeni kreş ve gündüz bakımevleri, Bolu'da eğitim ve aile yaşamına yeni bir soluk getirecek ve şehrin sosyal ve eğitim altyapısını güçlendirecek. Bolu halkı için hayırlı olması dileğiyle, projenin başarılı bir şekilde tamamlanması bekleniyor.