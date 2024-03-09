- Ekonomi

Piyasadaki en uygun 10 otomobil ne? Fiyatları ne kadar?

Türkiye'de otomobil piyasası zor günler yaşıyor. 800 bin TL altında yeni bir araç bulmak neredeyse imkansız. İşte mart ayı fiyatlarına göre Türkiye'deki en uygun fiyatlı 10 otomobil.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Piyasadaki en uygun 10 otomobil ne? Fiyatları ne kadar? mask
Piyasadaki en uygun 10 otomobil ne? Fiyatları ne kadar?
Piyasadaki en uygun 10 otomobil ne? Fiyatları ne kadar?
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Türkiye'de 800 Bin TL Altında Araç Bulmak Hayal Oldu

Artan fiyatlar ve ekonomik zorluklar, Türkiye'deki otomobil piyasasını olumsuz yönde etkiledi. Öyle ki, 800 bin TL altında yeni bir otomobil bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Bu yazımızda, mart ayı fiyatlarına göre Türkiye'deki en uygun fiyatlı 10 otomobili inceleyeceğiz.

En Uygun Fiyatlı Otomobiller

Hyundai i10: 806 bin TL

Piyasadaki en uygun 10 otomobil ne? Fiyatları ne kadar?

Fiat Egea Sedan: 814 bin 900 TLPiyasadaki en uygun 10 otomobil ne? Fiyatları ne kadar?

Kia Picanto: 823 bin TLPiyasadaki en uygun 10 otomobil ne? Fiyatları ne kadar?

Fiat Panda: 830 bin 900 TLPiyasadaki en uygun 10 otomobil ne? Fiyatları ne kadar?

Renault Taliant: 864 bin 900 TLPiyasadaki en uygun 10 otomobil ne? Fiyatları ne kadar?

Dacia Sandero Stepway: 883 bin TLPiyasadaki en uygun 10 otomobil ne? Fiyatları ne kadar?

Dacia Spring: 885 bin TLPiyasadaki en uygun 10 otomobil ne? Fiyatları ne kadar?

Citroen C3: 898 bin TLPiyasadaki en uygun 10 otomobil ne? Fiyatları ne kadar?

Dacia Sandero: 898 bin TLPiyasadaki en uygun 10 otomobil ne? Fiyatları ne kadar?

Leapmotor T03: 899 bin TLPiyasadaki en uygun 10 otomobil ne? Fiyatları ne kadar?
Bu liste, Türkiye'deki otomobil alıcıları için en uygun fiyatlı seçenekleri sunuyor. Ancak fiyatların sürekli değişkenlik gösterdiğini ve alım gücünün ekonomik koşullara bağlı olarak dalgalanabileceğini unutmamak gerekir.

Türkiye'de otomobil piyasası, zorlu ekonomik koşullar ve döviz kurlarındaki artış nedeniyle önemli ölçüde etkilendi. 800 bin TL altında yeni bir otomobil bulmanın zorlaştığı bu dönemde, en uygun fiyatlı araçlar bile yüksek fiyat etiketlerine sahip. Otomobil alıcıları, bütçelerine en uygun seçeneği bulmak için dikkatli bir araştırma yapmalıdır.

# türkiye, araç, otomobil

09 Mar 2024 - 10:10 - Ekonomi

Mahreç  Rahmiye Beydili

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