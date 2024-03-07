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Bolu Gökçesu köylerini kapsayacak 1000 metre küp/gün kapasiteli arıtma tesisi

Bolu Özel İdaresi, çevresel sürdürülebilirliği önceliklendirerek, Mengen ilçesinde 5000 kişi kapasiteli bir paket arıtma tesisi inşa etme kararı aldı. Bu proje, bölgenin su kaynaklarını korumayı ve halk sağlığını iyileştirmeyi hedefliyor, aynı zamanda çevre dostu bir gelecek için önemli bir adım atıyor.

Esra Perçin
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Bolu Gökçesu köylerini kapsayacak 1000 metre küp/gün kapasiteli arıtma tesisi mask
Bolu Gökçesu köylerini kapsayacak 1000 metre küp/gün kapasiteli arıtma tesisi
Bolu Gökçesu köylerini kapsayacak 1000 metre küp/gün kapasiteli arıtma tesisi
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Proje Özellikleri ve İhale Süreci

Teknik Kapasite: Günlük 1000 m³ su işleme kapasitesine sahip olan tesis, Bolu'nun Mengen ilçesi, Gökçesu Yolu üzerindeki Değirmenbeli Köyü yakınlarında konumlanacak. Bu tesis, son teknoloji arıtma sistemleri ile donatılarak, bölge halkının ihtiyaçlarını karşılayacak.

Bolu Gökçesu köylerini kapsayacak 1000 metre küp/gün kapasiteli arıtma tesisi

İhale şartları neler?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na uygun olarak açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek olan ihale, tekliflerin tamamen elektronik ortamda, EKAP üzerinden alınması şeklinde yürütülecek. İhaleye katılım için gereken belge ve kriterler, ihale dokümanında ayrıntılı olarak listelenmiştir.

Arıtma tesisi ihalesi ne zaman?

İhale, 22 Mart 2024'te yapılacak. Proje, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 5 gün içinde başlayacak ve 180 gün içinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Çevresel Etki ve Toplumsal Fayda

Bu girişim, Bolu ve çevresindeki su kaynaklarının korunması için kritik bir öneme sahip. Arıtma tesisi, atık suları çevreye zarar vermeden işleyerek, suyun yeniden kullanımını sağlayacak. Bu sayede, sürdürülebilir su yönetimi desteklenirken, bölge halkının yaşam kalitesi artırılacak.

Bolu, Mengen'de inşa edilecek 5000 kişi kapasiteli modern arıtma tesisi, su kaynaklarını koruyacak ve halk sağlığını iyileştirecek. Çevre dostu bu proje, 22 Mart 2024'te ihaleye çıkıyor.

# teknoloji, kamu

07 Mar 2024 - 18:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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