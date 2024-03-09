Ford Puma SUV, Renault Clio'yu fiyatla geride bırakıyor! Fiyatlar ne kadar?

Ford Puma SUV: Fiyat/Performans Dengesinde Yeni Çığır

Ford, Puma SUV modeli ile otomobil piyasasında yeni bir çığır açıyor. 1.0L EcoBoost 95PS, 6 İleri Manuel, Benzin Style versiyonuyla piyasaya sürülen bu model, 1.228.100 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Bu fiyatlandırma, Ford Puma SUV'yi, Renault Clio'nun bazı versiyonlarından daha cazip bir seçenek haline getiriyor.

Renault Clio ile Karşılaştırma

Renault Clio, uzun yıllardır Türkiye'de ve dünya genelinde popüler bir model olmuştur. Özellikle fiyat/performans oranıyla dikkat çeken Clio, geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Ancak Ford'un yeni Puma SUV modeli, fiyat konusunda Clio'yu geride bırakarak otomobil severlerin yeni gözdesi olmayı başarıyor. Özellikle 1.444.000 TL'den başlayan fiyatlarla satılan Renault Clio techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp versiyonu, Ford Puma SUV ile kıyaslandığında daha yüksek bir fiyat etiketine sahip.

Piyasada Yankı Uyandıran Fiyat Listesi

Ford ve Renault'un Mart 2024 fiyat listeleri, her iki markanın da otomobil severlere sunduğu çeşitliliği ve rekabeti gözler önüne seriyor. Ford Puma SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Style versiyonu için 1.509.400 TL, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit ST-Line versiyonu için ise 1.792.300 TL gibi fiyatlarla dikkat çekiyor. Renault Clio'nun fiyat listesi ise 906.000 TL'den başlayıp, 1.444.000 TL'ye kadar çıkan geniş bir yelpazeye sahip.



FORD PUMA SUV MART AYI FİYAT LİSTESİ

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Style. Fiyatı: 1.509.400 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit ST-Line. Fiyatı: 1.792.300 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.0L EcoBoost 95PS, 6 İleri Manuel, Benzin Style. Fiyatı: 1.228.100 TL.

RENAULT CLİO MART AYI FİYAT LİSTESİ

Model Yılı: 2024. Versiyonu: equilibre 1.0 SCe 65 hp. Fiyatı: 906.000 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: equilibre 1.0 TCe 90 hp. Fiyatı: 937.000 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: equilibre 1.0 TCe ECO 100 hp. Fiyatı: 985.000 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp. Fiyatı: 1.033.900 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp. Fiyatı: 1.060.000 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp. Fiyatı: 1.183.000 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp. Fiyatı: 1.444.000 TL.

Otomobil Severlerin Yeni Favorisi

Ford Puma SUV'nin piyasaya sürülmesiyle birlikte, otomobil severler arasında büyük bir heyecan oluştu. Özellikle Renault Clio'dan daha uygun fiyata sahip olması, bu modeli daha cazip hale getiriyor. Ford'un bu stratejisi, markanın rekabetçi fiyatlandırma politikasının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Puma SUV, hem fiyatı hem de sunduğu özelliklerle otomobil piyasasında yeni bir dönem başlatıyor.