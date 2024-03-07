Baraj gölünde flamingo şöleni: Anadolu bozkırını renklendiren görsel festival

Flamingolar Gelingüllü Barajı'nı Mesken Tuttu
Afrika'nın büyüleyici manzaralarını aratmayan bir doğa olayı, Anadolu'nun kalbinde, Gelingüllü Barajı'nda yaşanıyor. Tarımsal sulama amacıyla kullanılan bu baraj, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla birlikte yüzlerce flamingoyu ağırlıyor. Göçmen kuşların rotasında önemli bir durak olan bu sulak alan, flamingoların erken gelişiyle renkleniyor.
Anadolu Bozkırında Afrika Esintileri
Gelingüllü Barajı'nın bu yılki misafirleri, flamingolar, bölgeye erken gelerek doğaseverlere görsel bir şölen sunuyor. Bu kuşlar, bazıları dinlenip beslenmek için kısa bir süreliğine burada kalırken, diğerleri yolculuklarına devam ediyor. Baraj, flamingoların yanı sıra birçok kuş türüne ev sahipliği yaparak, kartpostal görüntülerini aratmayan manzaralar sunuyor.
Fotoğraf Sanatçıları ve Doğaseverler İçin Buluşma Noktası
Gelingüllü Barajı ve çevresi, flamingoların muhteşem görüntüsüyle, fotoğraf sanatçıları ve doğaseverler için popüler bir buluşma noktasına dönüşüyor. Bölge halkı da, her yıl bu renkli kuşları ağırlamaktan mutluluk duyuyor. Seyit Uslu gibi yerel halk, flamingoların erken gelişini ve bölgeye kattıkları renkleri memnuniyetle karşılıyor.
Gelingüllü Barajı'nda Görsel Bir Festivale Davetlisiniz
Gelingüllü Barajı'ndaki flamingo akını, doğa ve hayvan severler için kaçırılmayacak bir görsel şölen sunuyor. Bu eşsiz manzara, hem yerel halkın hem de dışarıdan gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor ve herkesi bu doğal güzelliği fotoğraflamaya davet ediyor. Anadolu bozkırının bu eşsiz köşesi, flamingoların renkli dünyasına tanıklık etmek isteyen herkesi bekliyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.