Togg T10X V2’mi? Torres EVX’mi? İşte fiyat ve özellikleri neler?

Elektrikli otomobil sektörü, her geçen gün yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle daha da rekabetçi bir hale geliyor. Bu dinamik pazarda, Türkiye'nin yerli ve milli gururu Togg'un T10X V2 modeli ile yeni rakibi Torres'in EVX modeli, teknik özellikleri, fiyatları ve sundukları avantajlarla dikkat çekiyor. Peki, bu iki model arasında hangisi daha üstün? İşte bu sorunun cevabını arayanlar için kapsamlı bir karşılaştırma.

Yerli Güç: Togg T10X V2

Togg T10X V2, 1.823.000 TL fiyat etiketiyle piyasaya çıkarken, 88,5 kWh'lik batarya kapasitesi ve 523 km'lik menzili ile öne çıkıyor. 218 HP güç üreten bu model, geniş iç hacmi ve sürüş stabilitesiyle de kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Ayrıca, 180 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sunarak, kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.

Yeni Rakip: Torres EVX

Torres EVX ise 1.780.000 TL başlangıç fiyatıyla biraz daha ekonomik bir seçenek sunuyor. 73,4 kWh'lik batarya kapasitesi ve 462 km menzil ile Togg'un biraz gerisinde kalsa da, 207 HP güç üretiyor. Modelin en dikkat çekici özelliklerinden biri, soğuk hava koşullarında batarya verimliliğini artıran ısı pompası. Ayrıca, 100 kW maksimum DC şarj kapasitesi ile pratik bir kullanım vaat ediyor.

Karşılaştırmanın Sonucu

Her iki model de benzer fiyat aralıklarında olmasına rağmen, Togg T10X V2'nin daha geniş menzili, yüksek performansı ve hızlı şarj özellikleriyle dikkat çekiyor. Buna karşılık, Torres EVX'in ekonomik fiyatı, enerji yönetimindeki avantajları ve 1 milyon kilometrelik batarya garantisi ile rekabette kendine yer buluyor.

Elektrikli araç teknolojisinin geldiği bu noktada, Togg T10X V2 ve Torres EVX, Türkiye'de otomotiv sektörünün yenilikçi yüzünü temsil ediyor. Alıcılar, bu detaylı karşılaştırmayı göz önünde bulundurarak, ihtiyaçlarına en uygun modeli seçebilirler.