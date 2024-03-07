Göztepe'nin duvarı Mateusz Lis: Kalesinde gole izni vermiyor!

Göztepe'nin başarılı file bekçisi Mateusz Lis, Trendyol 1. Lig'de fırtına gibi esiyor. Yaz transfer döneminde Premier Lig devi Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna dahil edilen Polonyalı kaleci, sergilediği üstün performansla adından sıkça söz ettiriyor. Göztepe'nin en değerli kalecisi olarak sahne alan Lis, son dönemdeki performansıyla rakiplerine adeta duvar örüyor.

İstikrar abidesi Lis

Mateusz Lis, bu sezon sadece bir maçta forma şansı bulamadı. Oynadığı 2,160 dakikada takımının vazgeçilmezi haline gelen 27 yaşındaki kaleci, Göztepe'nin defans hattında istikrarın simgesi. Sahadaki varlığıyla takımına güven veren Lis, aynı zamanda ligin en az gol yiyen takımı olmalarında büyük pay sahibi.

Gol yollarını kapatan kaleci

Trendyol 1. Lig'in zorlu takımlarına karşı son beş maçta kalesini gole kapatan Mateusz Lis, Altay, Bandırmaspor, Manisa FK, Adanaspor ve Boluspor karşılaşmalarında rakip ataklarına geçit vermedi. Bu süreçte Göztepe, dört galibiyet ve bir beraberlikle puan cetvelinde yükselişe geçti. Lis'in kalesindeki bu başarısı, takımının ligde en az gol yiyen ekip olmasını sağladı.

Göztepe'nin güvenli kalecisi

Mateusz Lis, oynadığı 24 maçta 15 kez kalesini gole kapatarak dikkat çekici bir istatistiğe imza attı. Rakip forvetlerin korkulu rüyası haline gelen Lis, sergilediği performansla Göztepe'nin savunma hattını sağlamlaştırıyor. Güven veren eldivenleriyle her geçen maçta takımına değer katıyor.