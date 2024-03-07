Kamu sektöründe istihdam kapıları açılıyor: İşkur KPSS'siz alım duyurusu!

İŞKUR'dan yeni fırsatlar: KPSS'siz personel alımı başladı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), kamu sektöründe istihdam yaratmak amacıyla Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında KPSS şartı aranmaksızın personel alımı yapacağını duyurdu. Bu fırsat, özellikle iş arayan vatandaşlar için altın değerinde.

Kamuda yeni istihdam kapıları açılıyor

İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Karaman, Ardahan ve Elazığ illerindeki Kaymakamlıklar ve Valilikler bünyesinde çeşitli kadrolar için personel alımı gerçekleştirilecek. Bu alımlar, adayların kamu sektöründe geçici bir süre istihdam edilmesini sağlayacak.

Kimler başvurabilir?

Adayların başvuru yapabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, İŞKUR'a kayıtlı olması, 18 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Ayrıca, adayların emekli, malul aylığı almıyor olması ve öğrenci olmaması (açıköğretim öğrencileri hariç) gibi şartları da taşıması bekleniyor.

Başvuru süreci nasıl işleyecek?

Başvurular, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. İŞKUR tarafından verilen TYP numarası ile adaylar, başvurularını kolaylıkla tamamlayabilecek. Bu süreç, adaylara kamu sektöründe değerli bir iş deneyimi kazandırma fırsatı sunuyor.

Bu alımlar, iş arayan vatandaşlar için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Kamu sektöründe geçici olarak da olsa istihdam edilme şansı bulan adaylar, bu süreçte değerli deneyimler edinebilirler.