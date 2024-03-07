İşte Ekrem İmamoğlu’nun serveti

Seçim öncesi mal varlığını açıkladı

İstanbul, 31 Mart yerel seçimlerine odaklanmış durumda. Bu kritik dönemde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasındaki rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. Seçim sonuçlarına dair meraklı bekleyiş sürerken, her iki aday da kampanyalarını yoğunlaştırdı. Bu süreçte, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çekici bir adım geldi: İmamoğlu, şeffaflık adına eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte tüm mal varlığını kamuoyu ile paylaştı.

Şeffaflık örneği: İmamoğlu'nun mal varlığı detayları

Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı mal varlığı, tarlalardan arsalara, evlerden dükkanlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Ayrıca, İmamoğlu çiftinin banka hesaplarındaki tutarlar ve değerli takılar da şeffaflık adına paylaşıldı. İmamoğlu'nun bir banka hesabında 8 milyon 166 bin 645 TL, diğer hesabında ise 562 bin TL bulunuyor. Eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun ise bir banka hesabında 395 bin 737 dolar ve diğer hesabında 52 gram altın olduğu belirtildi.

Dilek Kaya İmamoğlu’nun değerli takıları

Dilek Kaya İmamoğlu'nun sahip olduğu değerli takılar da açıklamanın bir parçası oldu. 8 adet pırlanta seti, 35 adet altın bilezik, 68 adet cumhuriyet ve tam altın ile muhtelif altınlarının toplam değeri dikkat çekici. Bu şeffaflık hamlesi, İmamoğlu çiftinin mal varlığının detaylarını kamuoyu ile paylaşma konusundaki kararlılığını gösteriyor.

CHP'den mal varlığı açıklamaları

CHP içinde mal varlığını açıklayan ilk isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmuştu. Yavaş'ın ardından Ekrem İmamoğlu'nun bu adımı, partinin şeffaf siyaset anlayışını pekiştiriyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçilen belediye başkanlarının göreve başladıktan sonra mal varlıklarını belediye binasına asacaklarını ifade etmişti, bu da partinin açıklık ve şeffaflık konusundaki tutumunu vurguluyor.

İstanbul'un seçim atmosferinde, adayların şeffaflık adına attığı bu adımlar, seçmenlerin güvenini kazanma ve siyasi etik anlayışını güçlendirme açısından önemli bir yer tutuyor. Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığını açıklaması, seçim sürecindeki şeffaflık ve dürüstlük beklentilerine bir yanıt olarak değerlendirilebilir.