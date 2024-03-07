Bolu'da terörle mücadelede büyük adım

Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlılık

Vali Kılıç, uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılıklarını vurgulayarak, gençleri ve vatandaşları bu tehlikeden koruma adına emniyet ve jandarma birimlerinin aralıksız çalıştığını belirtti. İlk iki ayda gerçekleştirilen 86 operasyonda 125 şüpheli yakalanırken, 12'si uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve çeşitliliği, mücadelenin ciddiyetini gözler önüne serdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Etkin Mücadele

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede de önemli adımlar atan Bolu'da, 39 operasyon gerçekleştirilerek 48 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Mali kaçakçılık ve organize suçlar alanında ele geçirilen malzemeler, bu suçlarla mücadelenin etkinliğini kanıtlar nitelikte.

Göçmen Kaçakçılığına Sıkı Takip

Göçmen kaçakçılığı konusunda da hassas bir duruş sergileyen Bolu yönetimi, 2024 yılında yapılan 6 operasyonda 6 organizatörü yakalayarak, düzensiz göçle mücadelede kararlı olduklarını gösterdi. Yakalanan düzensiz göçmenlerin büyük bir kısmının sınır dışı edilmesi, sürecin ciddiyetini ortaya koyuyor.

Bolu, 2024'ün ilk iki ayında terör, uyuşturucu, kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığına karşı gerçekleştirdiği operasyonlarla huzur ve güven ortamının korunması için kararlı adımlar atmaya devam ediyor.