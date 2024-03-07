- Asayiş

Bolu'da terörle mücadelede büyük adım

Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın liderliğinde gerçekleştirilen Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda, 2024 yılının ilk iki ayında terörle mücadele kapsamında önemli başarılar elde edildiği açıklandı. DEAŞ, FETÖ ve PKK-KCK bağlantılı 21 kişiye işlem yapılarak, teröre karşı net bir mesaj verildi.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu'da terörle mücadelede büyük adım
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Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlılık

Vali Kılıç, uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılıklarını vurgulayarak, gençleri ve vatandaşları bu tehlikeden koruma adına emniyet ve jandarma birimlerinin aralıksız çalıştığını belirtti. İlk iki ayda gerçekleştirilen 86 operasyonda 125 şüpheli yakalanırken, 12'si uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve çeşitliliği, mücadelenin ciddiyetini gözler önüne serdi.

Bolu'da terörle mücadelede büyük adım

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Etkin Mücadele

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede de önemli adımlar atan Bolu'da, 39 operasyon gerçekleştirilerek 48 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Mali kaçakçılık ve organize suçlar alanında ele geçirilen malzemeler, bu suçlarla mücadelenin etkinliğini kanıtlar nitelikte.Bolu'da terörle mücadelede büyük adım

Göçmen Kaçakçılığına Sıkı Takip

Göçmen kaçakçılığı konusunda da hassas bir duruş sergileyen Bolu yönetimi, 2024 yılında yapılan 6 operasyonda 6 organizatörü yakalayarak, düzensiz göçle mücadelede kararlı olduklarını gösterdi. Yakalanan düzensiz göçmenlerin büyük bir kısmının sınır dışı edilmesi, sürecin ciddiyetini ortaya koyuyor.

Bolu, 2024'ün ilk iki ayında terör, uyuşturucu, kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığına karşı gerçekleştirdiği operasyonlarla huzur ve güven ortamının korunması için kararlı adımlar atmaya devam ediyor.

# jandarma

07 Mar 2024 - 15:44 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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