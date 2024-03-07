Piton,  devekuşu ve timsahların derilerini yüzmüşler, kaçak olarak getirmişler

Operasyonun Detayları
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucu, Endonezya'dan yasa dışı yollarla getirilen ve yüksek kâr amacıyla çanta ve aksesuarlara dönüştürülen yabani hayvan derileri, bir imalathanede ele geçirildi. Operasyon, kaçakçılıkla mücadele ekiplerinin uzun süren takibi sonucu gerçekleştirildi.
Şoke eden operasyonda Gerede ayrıntısı
İmalathanenin sahibinin, Gerede Deri Organize Sanayi Bölgesinde de faaliyet gösteren işletmelerden birinin ortağı olduğu iddiası ise operasyona yeni bir boyut kazandırdı. Uluslararası vahşi hayvan katliamı olayın boyutunun büyüklüğünü ortaya koyuyor.
Ele Geçirilenler ve Yaptırımlar
Ele Geçirilen Malzemeler: Toplamda bin 501 adet yabani hayvan derisinden üretilmiş ürün ele geçirilirken, bunların arasında piton ve devekuşu ve timsah derisinden yapılmış çantalar dikkat çekti. Atölye sahibi S.T. gözaltına alınarak, 40 milyon lirayı aşan vergi cezası ile karşı karşıya kaldı. Ayrıca, "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" ve "CITES Sözleşmesine Aykırılık" suçlarından cezai işlem uygulandı.
Çevresel ve Yönetsel Etkiler
Bu operasyon, yaban hayatının korunması ve kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor. Ele geçirilen deriler, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi, bu da devletin yaban hayatı koruma konusundaki kararlılığını gösteriyor.
Endonezya'dan yasa dışı getirilen piton ve devekuşu derilerinden yapılmış eşyalara ise el konuldu. Piyasa değeri 20 milyon lirayı aşan bu operasyon, kaçakçılıkla mücadelede büyük bir başarı olarak kayıtlara geçti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.