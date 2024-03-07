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Piton,  devekuşu ve timsahların derilerini yüzmüşler, kaçak olarak getirmişler

İstanbul'da bir çanta imalathanesine düzenlenen baskında, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan ve piyasa değeri 20 milyon lirayı aşan piton ve devekuşu derilerinden üretilmiş çantalar ele geçirildi. Bu operasyon, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir başarı olarak kaydedildi.

Elif Sarıhan
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Piton,  devekuşu ve timsahların derilerini yüzmüşler, kaçak olarak getirmişler mask
Piton,  devekuşu ve timsahların derilerini yüzmüşler, kaçak olarak getirmişler
Piton,  devekuşu ve timsahların derilerini yüzmüşler, kaçak olarak getirmişler
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Operasyonun Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucu, Endonezya'dan yasa dışı yollarla getirilen ve yüksek kâr amacıyla çanta ve aksesuarlara dönüştürülen yabani hayvan derileri, bir imalathanede ele geçirildi. Operasyon, kaçakçılıkla mücadele ekiplerinin uzun süren takibi sonucu gerçekleştirildi.

Piton,  devekuşu ve timsahların derilerini yüzmüşler, kaçak olarak getirmişler

Şoke eden operasyonda Gerede ayrıntısı

İmalathanenin sahibinin, Gerede Deri Organize Sanayi Bölgesinde de faaliyet gösteren işletmelerden birinin ortağı olduğu iddiası ise operasyona yeni bir boyut kazandırdı. Uluslararası vahşi hayvan katliamı olayın boyutunun büyüklüğünü ortaya koyuyor.

Piton,  devekuşu ve timsahların derilerini yüzmüşler, kaçak olarak getirmişler

Ele Geçirilenler ve Yaptırımlar

Ele Geçirilen Malzemeler: Toplamda bin 501 adet yabani hayvan derisinden üretilmiş ürün ele geçirilirken, bunların arasında piton ve devekuşu ve timsah derisinden yapılmış çantalar dikkat çekti. Atölye sahibi S.T. gözaltına alınarak, 40 milyon lirayı aşan vergi cezası ile karşı karşıya kaldı. Ayrıca, "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" ve "CITES Sözleşmesine Aykırılık" suçlarından cezai işlem uygulandı.Piton,  devekuşu ve timsahların derilerini yüzmüşler, kaçak olarak getirmişler

Çevresel ve Yönetsel Etkiler

Bu operasyon, yaban hayatının korunması ve kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor. Ele geçirilen deriler, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi, bu da devletin yaban hayatı koruma konusundaki kararlılığını gösteriyor.Piton,  devekuşu ve timsahların derilerini yüzmüşler, kaçak olarak getirmişler

Endonezya'dan yasa dışı getirilen piton ve devekuşu derilerinden yapılmış eşyalara ise el konuldu.  Piyasa değeri 20 milyon lirayı aşan bu operasyon, kaçakçılıkla mücadelede büyük bir başarı olarak kayıtlara geçti.

# istanbul, orman

07 Mar 2024 - 22:00 İstanbul- Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

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