Piton,  devekuşu ve timsahların derilerini yüzmüşler, kaçak olarak getirmişler

Operasyonun Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucu, Endonezya'dan yasa dışı yollarla getirilen ve yüksek kâr amacıyla çanta ve aksesuarlara dönüştürülen yabani hayvan derileri, bir imalathanede ele geçirildi. Operasyon, kaçakçılıkla mücadele ekiplerinin uzun süren takibi sonucu gerçekleştirildi.

Şoke eden operasyonda Gerede ayrıntısı

İmalathanenin sahibinin, Gerede Deri Organize Sanayi Bölgesinde de faaliyet gösteren işletmelerden birinin ortağı olduğu iddiası ise operasyona yeni bir boyut kazandırdı. Uluslararası vahşi hayvan katliamı olayın boyutunun büyüklüğünü ortaya koyuyor.

Ele Geçirilenler ve Yaptırımlar

Ele Geçirilen Malzemeler: Toplamda bin 501 adet yabani hayvan derisinden üretilmiş ürün ele geçirilirken, bunların arasında piton ve devekuşu ve timsah derisinden yapılmış çantalar dikkat çekti. Atölye sahibi S.T. gözaltına alınarak, 40 milyon lirayı aşan vergi cezası ile karşı karşıya kaldı. Ayrıca, "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" ve "CITES Sözleşmesine Aykırılık" suçlarından cezai işlem uygulandı.

Çevresel ve Yönetsel Etkiler

Bu operasyon, yaban hayatının korunması ve kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor. Ele geçirilen deriler, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi, bu da devletin yaban hayatı koruma konusundaki kararlılığını gösteriyor.

Endonezya'dan yasa dışı getirilen piton ve devekuşu derilerinden yapılmış eşyalara ise el konuldu. Piyasa değeri 20 milyon lirayı aşan bu operasyon, kaçakçılıkla mücadelede büyük bir başarı olarak kayıtlara geçti.