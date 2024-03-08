- Ekonomi

2024 Seçimlerinin dolara ve piyasalara etkisi

31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi ve sonrası dolar, euro, sterlin, İsviçre frangı gibi önemli döviz kurlarının durumu. İslam Memiş'in analizleriyle Mayıs ayında beklenen ekonomik gelişmeler ve seçimlerin döviz piyasalarına etkisi haberimizde…

Esra Perçin
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2024 Seçimlerinin dolara ve piyasalara etkisi mask
2024 Seçimlerinin dolara ve piyasalara etkisi
2024 Seçimlerinin dolara ve piyasalara etkisi
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Seçim öncesi döviz piyasalarında son durum

Yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerinin ışığında, 4 Mart 2024'te döviz kurları önemli bir yükselişe şahit oldu. Dolar, yeni haftaya 31,42 TL'den başlarken, euro 34,10 TL, İngiliz sterlini 39,82 TL, ve İsviçre frangı 35,58 TL'den işlem görüyor. Yatırımcılar, bu yükseliş trendini dikkatle takip ediyor.

2024 Seçimlerinin dolara ve piyasalara etkisi

Seçim sonrası döviz kurlarına dair uzman görüşleri

İslam Memiş gibi para piyasaları ve altın uzmanları, mart ayının piyasalar için belirsiz geçeceğini ve doların mayıs ayında sert bir şekilde düşebileceğini öngörüyor. Seçim sonrası için 33 TL dolar tahmini yapılırken, Memiş'in tahminleri piyasadaki genel beklentilerden farklılık gösteriyor.

2024 Seçimlerinin dolara ve piyasalara etkisi

Yerli ve yabancı yatırımcıların seçime bakışı

Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte, yerli yatırımcılar sonuçları endişeyle beklerken, yabancı yatırımcılar belirsizlik nedeniyle daha temkinli bir tutum sergiliyor. Her iki grup da döviz kurlarının seyri konusunda farklı senaryolar hazırlıyor.2024 Seçimlerinin dolara ve piyasalara etkisi

Mart Ayı ve seçimlerin ekonomik etkileri

Mart, piyasalar için bir dönüm noktası olacak. Seçim sonuçlarının ekonomik politikalara etkisi, döviz kurlarını önemli ölçüde etkileyebilir. Uzmanlar, seçim sonrası ekonomik yönün ne olacağını tahmin etmeye çalışıyor.2024 Seçimlerinin dolara ve piyasalara etkisi

Mayıs Ayında ekonomik iyileşme umutları

İslam Memiş, mayıs ayı için pozitif bir tablo çiziyor. Beklenen döviz kurlarındaki düşüş ve ekonomik iyileşme, TL'nin değer kazanması ve enflasyonun düşmesi gibi olumlu gelişmeler, Memiş tarafından bir "hayal" olarak sunuluyor.2024 Seçimlerinin dolara ve piyasalara etkisi

Ekonomik gelecek iyimserlik mi yoksa zorluklar mı?

Memiş'in analizi, mayıs ayının ekonomi için ya bir bahar ya da bir tufan getireceğini öngörüyor. Bu dönem, ekonomi takipçileri ve yatırımcılar için kritik bir zaman dilimi olacak, zira piyasaların hangi yönde evrileceği bu dönemde netleşecek.

 

# seçim, para, uzman

08 Mar 2024 - 00:03 - Ekonomi

Mahreç  Esra Perçin

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