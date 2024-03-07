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Bir annenin sevgisi ve azmi! İlham veren hikaye

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Alpagut köyünde yaşayan Fatma Kahraman, doğuştan spastik engelli oğlu Can Kahraman'a 25 yıldır kesintisiz bir sevgi ve özveriyle bakıyor. Can'ın her ihtiyacını karşılayan ve onun yanında güçlü bir kaya gibi duran Fatma Kahraman, engelli çocuklara sahip anneler için gerçek bir ilham kaynağıdır.

İhlas Haber Ajansı
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Bir annenin sevgisi ve azmi! İlham veren hikaye
Bir annenin sevgisi ve azmi! İlham veren hikaye
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Engellilikle Mücadelede 25 Yıl

Fatma ve Şaban Kahraman'ın oğlu Can, engelli olarak dünyaya geldiğinde, ailesi için yeni bir yaşam mücadelesi başladı. Can'ın durumu, aileyi fiziksel ve duygusal olarak zorlasa da, Fatma Kahraman'ın azmi ve sevgisi, bu zorlukların üstesinden gelmelerini sağladı. Yıllar boyunca sürekli hastane ziyaretleri ve tedavi süreçleri, Fatma Kahraman'ın yılmaz duruşunu pekiştirdi.

Bir annenin sevgisi ve azmi! İlham veren hikaye

Köy Hayatı ve Annenin Günlük Mücadelesi

Köyde yaşamanın getirdiği ek zorluklara rağmen, Fatma Kahraman, oğlunun bakımı ve köydeki işler arasında denge kurmayı başarıyor. Günün büyük bir kısmını oğluna adayan bu fedakar anne, "Yılmak ne demek?" diyerek, karşılaştığı tüm zorluklara meydan okuyor.

Bir annenin sevgisi ve azmi! İlham veren hikaye

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bir Mesaj

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, Fatma Kahraman tüm annelere sesleniyor: Engelli çocuklara sahip anneler, çocuklarının ihtiyaçlarının farkında olmalı ve onlara en iyi şekilde bakmalıdır. Fatma Kahraman'ın mesajı, tüm annelere güç ve ilham veriyor.

Bir annenin sevgisi ve azmi! İlham veren hikaye

Bir Annenin Tek İsteği

Oğlu Can'ın aylık tedavi masraflarının 7 bin lirayı bulması, Fatma Kahraman'ın en büyük zorluklarından biri. Bu fedakar annenin tek dileği, Can için evde bakım maaşı alabilmek, böylece ona daha iyi bir yaşam sunabilmek.Bir annenin sevgisi ve azmi! İlham veren hikaye

# tedavi

07 Mar 2024 - 15:49 Bolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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