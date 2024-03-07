Bir annenin sevgisi ve azmi! İlham veren hikaye

Engellilikle Mücadelede 25 Yıl
Fatma ve Şaban Kahraman'ın oğlu Can, engelli olarak dünyaya geldiğinde, ailesi için yeni bir yaşam mücadelesi başladı. Can'ın durumu, aileyi fiziksel ve duygusal olarak zorlasa da, Fatma Kahraman'ın azmi ve sevgisi, bu zorlukların üstesinden gelmelerini sağladı. Yıllar boyunca sürekli hastane ziyaretleri ve tedavi süreçleri, Fatma Kahraman'ın yılmaz duruşunu pekiştirdi.
Köy Hayatı ve Annenin Günlük Mücadelesi
Köyde yaşamanın getirdiği ek zorluklara rağmen, Fatma Kahraman, oğlunun bakımı ve köydeki işler arasında denge kurmayı başarıyor. Günün büyük bir kısmını oğluna adayan bu fedakar anne, "Yılmak ne demek?" diyerek, karşılaştığı tüm zorluklara meydan okuyor.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bir Mesaj
8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, Fatma Kahraman tüm annelere sesleniyor: Engelli çocuklara sahip anneler, çocuklarının ihtiyaçlarının farkında olmalı ve onlara en iyi şekilde bakmalıdır. Fatma Kahraman'ın mesajı, tüm annelere güç ve ilham veriyor.
Bir Annenin Tek İsteği
Oğlu Can'ın aylık tedavi masraflarının 7 bin lirayı bulması, Fatma Kahraman'ın en büyük zorluklarından biri. Bu fedakar annenin tek dileği, Can için evde bakım maaşı alabilmek, böylece ona daha iyi bir yaşam sunabilmek.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.