Bir annenin sevgisi ve azmi! İlham veren hikaye

Engellilikle Mücadelede 25 Yıl

Fatma ve Şaban Kahraman'ın oğlu Can, engelli olarak dünyaya geldiğinde, ailesi için yeni bir yaşam mücadelesi başladı. Can'ın durumu, aileyi fiziksel ve duygusal olarak zorlasa da, Fatma Kahraman'ın azmi ve sevgisi, bu zorlukların üstesinden gelmelerini sağladı. Yıllar boyunca sürekli hastane ziyaretleri ve tedavi süreçleri, Fatma Kahraman'ın yılmaz duruşunu pekiştirdi.

Köy Hayatı ve Annenin Günlük Mücadelesi

Köyde yaşamanın getirdiği ek zorluklara rağmen, Fatma Kahraman, oğlunun bakımı ve köydeki işler arasında denge kurmayı başarıyor. Günün büyük bir kısmını oğluna adayan bu fedakar anne, "Yılmak ne demek?" diyerek, karşılaştığı tüm zorluklara meydan okuyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bir Mesaj

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, Fatma Kahraman tüm annelere sesleniyor: Engelli çocuklara sahip anneler, çocuklarının ihtiyaçlarının farkında olmalı ve onlara en iyi şekilde bakmalıdır. Fatma Kahraman'ın mesajı, tüm annelere güç ve ilham veriyor.

Bir Annenin Tek İsteği

Oğlu Can'ın aylık tedavi masraflarının 7 bin lirayı bulması, Fatma Kahraman'ın en büyük zorluklarından biri. Bu fedakar annenin tek dileği, Can için evde bakım maaşı alabilmek, böylece ona daha iyi bir yaşam sunabilmek.