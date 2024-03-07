AYM'nin Cesur Kararı… Kamu çalışanları için yeni dönem başlıyor!

Anayasa Mahkemesi'nden demokrasiye katkı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Bolu İl Başkanı Erkan Korkmaz, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yüzde 2'lik sendika barajını iptal ederek, kamu emekçilerinin sendikal özgürlüklerine büyük bir destek verdiğini açıkladı. Bu karar, sendikal örgütlenme özgürlüğünü önemli ölçüde genişletiyor ve kamu çalışanlarının gerçek anlamda sendika seçme hakkını geri veriyor.

Sendikal eşitsizliğe veda

AYM'nin aldığı karar, sendikalar arasında yasal olarak oluşturulan eşitsizliği kaldırıyor ve kamu görevlilerini tek bir sendika seçeneğine mahkum etme pratiğine son veriyor. Bu, iktidar ve yandaş sendikaların sendikal özgürlüklere yönelik müdahalelerine karşı koyan önemli bir adımdır.

Yandaş sendikaların hayal kırıklığı

Kararın açıklanması, özellikle iktidara yakın sendikalar arasında büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin bu adımı, yasal zemindeki açıklığı ortaya koyarken, bu sendikaların üye kayıplarının artacağını da gösteriyor.

Kararın detayları ve etkileri

AYM'nin gerekçeli kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, %2 barajını aşan sendikaların üyelerine Toplu Sözleşme İkramiyesi ödenirken, barajın altında kalan sendikaların üyelerine sendika tazminatı ödenecek. Ayrıca, sendika üyesi aidatlarının kamu bütçesinden karşılanması uygulaması iptal edildi.

Yandaş sendikacılığa karşı önemli bir ders

Bu karar, sadece aidat toplayarak var olmaya çalışan yandaş sendikacılık anlayışına karşı ciddi bir uyarı niteliğinde. Uluslararası sözleşmelere aykırı olan bazı uygulamaların sona ermesi, sendikacılık anlayışında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

Sendikal mücadelede yeni bir sayfa

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, yüzde 2 barajının iptaliyle sendikal hak ve özgürlükler alanında yeni bir sayfanın açıldığını duyurdu. Korkmaz, sendikaların gücünü üyelerinin gönüllü katkılarından ve örgütlü mücadeleden alması gerektiğini vurgulayarak, bu kararın emek ve sınıf mücadelesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.