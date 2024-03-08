Bolu'nun 20 bin kişilik yeni Uluslararası Fuar Alanı

Bolu'nun uluslararası vizyon projesi

Bolu, uluslararası arenada adını duyuracak büyük bir adım atıyor. Belediye Başkanı Tanju Özcan liderliğinde, Çivril Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Fuar Alanı, şehrin küresel etkinliklerde önemli bir oyuncu olmasının kapılarını aralıyor. Bu proje, Bolu'nun sadece turistik bir cazibe merkezi olmadığını, aynı zamanda ticari ve kültürel etkinlikler için de ideal bir konumda olduğunu kanıtlıyor.

Yenilikçi tasarım ve yüksek kapasite

Yaklaşık 5 bin m^2'lik kapalı alana sahip olan ve 20 bin ziyaretçiyi ağırlama kapasitesine sahip yeni fuar alanı, modern ve yenilikçi tasarımı ile dikkat çekiyor. Bu özellikleriyle Bolu, uluslararası fuar ve kongre turizminde yeni bir merkez olma yolunda ilerliyor.

Sürdürülebilirlik ve konfor öncelikli

Güneş panelleri ile enerji ihtiyacının büyük bir kısmının karşılanacağı, 2 bin araçlık geniş otopark alanına sahip bu proje, sürdürülebilirlik ve ziyaretçi konforunu ön planda tutuyor. Ayrıca, kapalı ve açık sergi alanları, seminer salonları, kafeterya ve restoranlar gibi çok fonksiyonlu yaşam alanları ile zenginleştirilmiş.

Bolu'nun küresel çekim merkezi olma yolunda

Bu proje, Bolu'nun uluslararası iş ve turizm trafiğinde önemli bir merkez haline gelme hedefini destekliyor. Yeni fuar alanı, şehrin ekonomik ve sosyal kalkınmasına büyük katkılar sağlayacak, Bolu'yu küresel bir çekim merkezi yapacak.

Ekonomiye ve topluma katkı

Bolu Belediyesi'nin bu stratejik yatırımı, şehre yeni iş imkanları ve artan turizm gelirleri getirecek. Uluslararası tanınırlığı artırarak Bolu'nun dünya çapında bir marka haline gelmesine olanak tanıyacak.

Bolu yeni dönemin parlayan yıldızı

Yeni Uluslararası Fuar Alanı, Bolu'nun uluslararası alanda rekabet gücünü artırırken, yerel ekonomiye de önemli katkılar sağlayacak. Bolu, bu proje ile dünya sahnesindeki yerini sağlamlaştırıyor ve uluslararası etkinliklerin yeni parlayan yıldızı olmaya aday gösteriliyor.