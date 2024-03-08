Çetin Uç'tan güçlü mesaj "Kadınlar, toplumun değişmez direği"

Kadınların toplumsal rolüne vurgu
CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, kadınların toplumun yapı taşları olduğunu ve yaşamın her aşamasında kritik roller üstlendiklerini belirten bir mesaj yayınladı. Uç, kadınların toplumdaki yerinin önemini ve onların hayatımızdaki değerini vurguladı.
Cinsiyetler arası farklılıkların önemi
Uç, kadın ve erkek arasındaki doğal farklılıklara dikkat çekerek, her iki cinsiyetin de benzersiz ve vazgeçilmez rolleri olduğunu ifade etti. Kadınların, aile içinde ve tarihin dönüm noktalarında, özellikle ulusal mücadelede, üstlendikleri rollerle bu farklılıkların altını çizdi.
İş hayatında kadınların yükselişi
Türkiye'de kadınların iş dünyasında giderek daha fazla yer kapladığını belirten Uç, kadınların profesyonel alandaki başarılarının ve katkılarının topluma örnek teşkil ettiğini söyledi. Kadınların bilgi ve becerileriyle geleceği şekillendirme gücüne sahip olduğunu vurguladı.
Atatürk ve kadın hakları
Uç, mesajında Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara verdiği değere ve kadınların toplumsal statüsünün yükseltilmesine olan inancına da yer verdi. Atatürk'ün, kadınların eğitim ve kültür alanında Avrupa kadınlarıyla rekabet edebilecek düzeye ulaşacağına dair görüşlerini paylaştı.
Kadınların cumhuriyetle yürüyüşü
Cumhuriyetin kuruluş yıllarından bu yana, kadınların Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri doğrultusunda ilerlediğini ve bu ilkelere sahip çıkarak geleceğe yön verdiklerini belirten Uç, kadınların azim ve kararlılığının önemini vurguladı.
8 Mart kutlamaları ve teşekkür mesajı
Uç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, sahada çalışan partili kadınlara ve tüm kadınlara sağlık ve huzur dileklerini iletti. Kadınların gösterdikleri özveri ve çalışkanlığın hayatın her alanında büyük bir öneme sahip olduğunu bir kez daha hatırlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.