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Sığınmacılar, Belediye ve Tanju Özcan… Neler söyledi neler!

AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Bolu'nun geleceğine dair projelerini ve mülteci sorununa çözüm yaklaşımlarını açıkladı. Habertürk ve Ülke TV’de konuşan Demirkol’un hedefinde Tanju Özcan vardı

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
Sığınmacılar, Belediye ve Tanju Özcan… Neler söyledi neler! mask
Sığınmacılar, Belediye ve Tanju Özcan… Neler söyledi neler!
Sığınmacılar, Belediye ve Tanju Özcan… Neler söyledi neler!
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“Bolu’nun gerçek liderle yönetilmesi gerek”

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, televizyon programlarında Bolu'nun geleceği için büyük hayallerini ve projelerini paylaştı. Ulaşım, kentsel dönüşüm, sosyal belediyecilik, turizm ve sanayi alanlarında kapsamlı gelişim planları sunarak, Bolu'nun çehresini değiştirmeyi hedefliyor.

Sığınmacılar, Belediye ve Tanju Özcan… Neler söyledi neler!

Mülteci sorununa kalıcı çözümler

Demirkol, Bolu'daki mülteci sorununa değinerek, bu konuda mevcut yönetimden daha duyarlı ve etkili çözümler sunacağını vurguladı. Sığınmacıların insan onurunu koruyarak ülkelerine dönüşlerini sağlamak için İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde hızlı ve etkili adımlar atacaklarını belirtti. Demirkol, “Misafirlik fazla uzadı. Gitmeleri için gerekeni yapacağız” dedi.

Sığınmacılar, Belediye ve Tanju Özcan… Neler söyledi neler!

Turizm ve esnafı güçlendirme planları

Bolu'nun turizm potansiyelini artırarak mülteci sorununun üstesinden gelmeyi amaçlayan Demirkol, turizm ve esnafı destekleyici politikalarla şehrin ekonomisini canlandırmayı planlıyor. Az konuşup çok iş yaparak, turist sayısını artırıp, mülteci sayısını azaltacak stratejiler geliştirecek.

Sığınmacılar, Belediye ve Tanju Özcan… Neler söyledi neler!

Mevcut yönetimin eksiklikleri

Mevcut Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yönetim anlayışını eleştiren Demirkol, siyasi tartışmalar ve dikkat dağıtıcı faaliyetlerle vakit kaybedilmesine karşı çıkıyor. Bolu'nun, gerçek anlamda liderlik ve yönetim becerisi gerektiren bir döneme ihtiyacı olduğunu belirtiyor.

Sığınmacılar, Belediye ve Tanju Özcan… Neler söyledi neler!

Gerçek belediyecilik için bir adım

Demirkol, 31 Mart'ta Bolu'nun gerçek belediyecilik anlayışına ve liderliğe kavuşacağını ifade ediyor. Belediye başkanlığının, siyasi şovlar yerine, şehrin ihtiyaçlarına odaklanan ciddi bir yönetim gerektirdiğini vurguluyor.Sığınmacılar, Belediye ve Tanju Özcan… Neler söyledi neler!

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Bolu için somut ve yenilikçi projelerle dolu bir yol haritası sunuyor. Bolu'nun gelişimine katkı sağlayacak, şehri daha yaşanabilir, ekonomik olarak daha güçlü ve sosyal açıdan daha entegre bir hale getirecek adımlar atmayı hedefliyor.Sığınmacılar, Belediye ve Tanju Özcan… Neler söyledi neler!

 

# belediye, ak parti, başkan

08 Mar 2024 - 09:00 - Siyaset

Mahreç  Elif Sarıhan

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