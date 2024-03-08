8 Mart Cuma Dünya Kadınlar gününde Batı Karadeniz'de hava durumu nasıl olacak?

Doğu Marmara'da Serin ve Yağmurlu Bahar Günü
8 Mart Cuma günü, Batı Karadeniz ve Doğu Marmara bölgesi, baharın serin yüzünü ve yağmurlu havasını deneyimleyecek. Güneşli günlerin ardından gelen bu değişiklik, bölge sakinlerine doğanın çeşitliliğini ve baharın tüm renklerini hatırlatacak. İşte 8 Mart Cuma günü için bölge bölge detaylı hava durumu tahminleri:
Kocaeli: Serinleyen Hava ve Hafif Yağmurlar
Hava Durumu: Hafif yağmurlu
Sıcaklık: En yüksek 10°C, en düşük 6°C
Kocaeli, Cuma günü serin bir havanın hakim olacağı ve hafif yağmurların ara sıra şehri selamlayacağı bir gün geçirecek. Yağmur, bahar çiçeklerinin beslenmesine yardımcı olacak.
Sakarya: Bulutlu Gökyüzü ve Serin Nefesler
Hava Durumu: Hafif yağmurlu
Sıcaklık: En yüksek 9°C, en düşük 6°C
Sakarya'da, cuma günü bulutların arasından süzülen hafif yağmurlar, baharın serinliğini hissettirecek. Gün boyunca serin bir hava hakim olacak.
Düzce: Bahar Yağmurlarının Huzuru
Hava Durumu: Hafif yağmurlu
Sıcaklık: En yüksek 9°C, en düşük 5°C
Düzce, cuma günü hafif yağmurların eşlik ettiği, serin bir bahar gününe uyanacak. Yağmur damlalarının melodisi, gün boyu huzur verecek.
Bolu: Bulutların Dansı ve Serin Hava
Hava Durumu: Bulutlu
Sıcaklık: En yüksek 7°C, en düşük 3°C
Bolu, cuma günü bulutlu bir gökyüzüne ve serin bir havaya sahne olacak. Gün boyunca güneşin yüzünü ara sıra göstermesi bekleniyor.
Bartın: Güneş ve Bulutların Zarif Dansı
Hava Durumu: Bulutlu
Sıcaklık: En yüksek 9°C, en düşük 5°C
Bartın, Cuma günü bulutlu bir gökyüzü altında, güneşin ara sıra kendini gösterdiği serin bir gün geçirecek.
Karabük ve Zonguldak: Serin Bahar Yağmurları
Karabük ve Zonguldak, Cuma günü serin ve yağmurlu bir havaya tanık olacak. Bu şehirlerde yaşayanlar, baharın serin ve yenileyici yağmurlarını deneyimleyecek.
Karabük Hava Durumu: Bulutlu, 10°C / 5°C
Zonguldak Hava Durumu: Hafif yağmurlu, 5°C / 7°C
Bu detaylı hava durumu tahmini, 8 Mart Cuma günü bölge sakinlerinin serin ve yağmurlu bir bahar gününe hazırlıklı olmalarını sağlayacak önemli bilgiler içeriyor. Baharın bu serin ve yağmurlu gününde, doğanın yenilenme sürecine tanık olacağız.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.