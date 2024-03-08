8 Mart Cuma Dünya Kadınlar gününde Batı Karadeniz'de hava durumu nasıl olacak?

Doğu Marmara'da Serin ve Yağmurlu Bahar Günü

8 Mart Cuma günü, Batı Karadeniz ve Doğu Marmara bölgesi, baharın serin yüzünü ve yağmurlu havasını deneyimleyecek. Güneşli günlerin ardından gelen bu değişiklik, bölge sakinlerine doğanın çeşitliliğini ve baharın tüm renklerini hatırlatacak. İşte 8 Mart Cuma günü için bölge bölge detaylı hava durumu tahminleri:

Kocaeli: Serinleyen Hava ve Hafif Yağmurlar

Hava Durumu: Hafif yağmurlu

Sıcaklık: En yüksek 10°C, en düşük 6°C

Kocaeli, Cuma günü serin bir havanın hakim olacağı ve hafif yağmurların ara sıra şehri selamlayacağı bir gün geçirecek. Yağmur, bahar çiçeklerinin beslenmesine yardımcı olacak.

Sakarya: Bulutlu Gökyüzü ve Serin Nefesler

Hava Durumu: Hafif yağmurlu

Sıcaklık: En yüksek 9°C, en düşük 6°C

Sakarya'da, cuma günü bulutların arasından süzülen hafif yağmurlar, baharın serinliğini hissettirecek. Gün boyunca serin bir hava hakim olacak.

Düzce: Bahar Yağmurlarının Huzuru

Hava Durumu: Hafif yağmurlu

Sıcaklık: En yüksek 9°C, en düşük 5°C

Düzce, cuma günü hafif yağmurların eşlik ettiği, serin bir bahar gününe uyanacak. Yağmur damlalarının melodisi, gün boyu huzur verecek.

Bolu: Bulutların Dansı ve Serin Hava

Hava Durumu: Bulutlu

Sıcaklık: En yüksek 7°C, en düşük 3°C

Bolu, cuma günü bulutlu bir gökyüzüne ve serin bir havaya sahne olacak. Gün boyunca güneşin yüzünü ara sıra göstermesi bekleniyor.

Bartın: Güneş ve Bulutların Zarif Dansı

Hava Durumu: Bulutlu

Sıcaklık: En yüksek 9°C, en düşük 5°C

Bartın, Cuma günü bulutlu bir gökyüzü altında, güneşin ara sıra kendini gösterdiği serin bir gün geçirecek.

Karabük ve Zonguldak: Serin Bahar Yağmurları

Karabük ve Zonguldak, Cuma günü serin ve yağmurlu bir havaya tanık olacak. Bu şehirlerde yaşayanlar, baharın serin ve yenileyici yağmurlarını deneyimleyecek.

Karabük Hava Durumu: Bulutlu, 10°C / 5°C

Zonguldak Hava Durumu: Hafif yağmurlu, 5°C / 7°C

Bu detaylı hava durumu tahmini, 8 Mart Cuma günü bölge sakinlerinin serin ve yağmurlu bir bahar gününe hazırlıklı olmalarını sağlayacak önemli bilgiler içeriyor. Baharın bu serin ve yağmurlu gününde, doğanın yenilenme sürecine tanık olacağız.